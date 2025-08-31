F1, Olanda: Piastri gestisce da campione e vince, Norris ritiro, Hadjar sul podio

Zandvoort (Paesi Bassi) 31 agosto 2025 - Piastri vuole quel titolo iridato e lo dimostra con una gestione maestrale del Gran Premio dei Paesi Bassi. L'italo-australiano vince la gara sul tracciato di Zandvoort e incassa un importantissimo +34 in classifica rispetto allo zero del compagno di squadra. Lando Norris è costretto al ritiro a causa di un problema di pressione dell'olio e lascia il secondo posto a Verstappen. La storia più bella del weekend però porta a Faenza, dove la sede del team Racing Bulls può festeggiare il podio di Isack Hadjar, terzo al traguardo e secondo rookie a podio della stagione. Ferrari bella e sfortunata, entrambi i piloti costretti al ritiro e doppio zero in classifica costruttori. Hamilton a muro nella prima parte di gara a causa di un errore suo, Leclerc invece è costretto al ritiro a causa di un contatto causato da Antonelli.

La gara

Regala spettacolo alla partenza, e non potrebbe essere altrimenti, Max Verstappen. L'olandese con gomma rossa indovina la partenza e non solo infila Norris, ma su Curva 1 e 2 si affianca anche a Piastri. Brividi per l'idolo di casa che perde la macchina in ingresso di Curva 3, ma riesce a mantenere il secondo posto guadagnato. Bene dietro Leclerc, subito quinto, dopo aver passato Russell allo stacco dal via. Hadjar mantiene il proprio quarto posto della griglia, così come Hamilton, settimo dopo il primo giro. Anche l'italiano Antonelli conserva dopo lo scatto da fermo la dodicesima posizione.

Le venti macchine scorrono senza particolari contatti, tranne quello tra Stroll e Bortoleto, con ala danneggiata per il brasiliano della Sauber. Piastri davanti allunga e mette quasi mezzo secondo a giro nei confronti di Verstappen. Dopo nove giri al terzo posto, Norris rompe gli indugi e prepara l'attacco ai danni di Verstappen. Il britannico guadagna costantemente e al primo tentativo vero sul rettilineo del traguardo conclude un sorpasso di grande cattiveria agonistica. L'olandese concede solo l'esterno al pilota McLaren, l'inglese accetta la sfida e di forza sorpassa l'idolo di casa, rimettendosi al secondo posto a caccia del compagno di squadra. Giri record consecutivi per il vincitore dello scorso anno a mettere pressione ai danni di Piastri.

Leclerc mette grande pressione ad Hadjar e per diversi giri prova il sorpasso per guadagnare la quarta posizione, ma il franco-algerino chiude benissimo la porta in curva uno. Norris accorcia su Piastri e si porta a tre secondi, mentre si apre il gap tra le due Papaya e Verstappen al terzo posto. Intanto la pioggia prevista per i primi giri comincia a scendere sul tracciato dei Paesi Bassi. Diversi piloti a centro gruppo spendono il loro primo pit-stop, intanto i tempi per il degrado e la pioggia salgono, mentre chi mette pneumatici nuovi firma i rispetivi giri veloci. Dei piloti di vertice il primo pilota a mettere le gomme nuove è Leclerc, a caccia dell'undercut. La scelta però è sfortunata perché nel momento esatto del suo rientro, Hamilton va a muro. L'incidente del britannico provoca la Safety Car e regala un pit-stop gratuito a tutti i rivali del monegasco, che scende così al sesto posto, superato da Russell.

Alla ripartenza animi accesi e duelli sparsi che provocano anche contatti. I primi tre passano senza duelli, mentre Russell tenta il sorpasso su Hadjar, dovendo desistere merito della grande difesa del pilota dele Racing Bulls. Contatto invece tra Sainz e l'altra Racing Bull con Lawson che perde la macchina a metà curva e va al contatto con lo spagnolo. Foratura per entrambi e gara sostanzialmente rovinata per entrambi. Ripartenza brillante invece da parte di Antonelli che balza in ottava posizione. Viene attivata anche una Virtual Safety Car per ripulire dai detriti del contatto precedente, con pilota spagnolo punito di 10 secondi di penalità.

GIro 32 Leclerc mostra di aver trovato confidenza con la gomma bianca e rompe gli indugi. Il monegasco si inventa un sorpasso capolavoro su Russell per riprendersi la quinta posizione. Attacco alla chicane durva 10 all'esterno per poi avere l'interno sulla sopraelevata successiva. Il ferrarista passa con parte della vettura sulla ghiaia, facendo scattare l'investigazione. Da rimarcare anche la difesa del pilota con la numero 16 alla Tarzan, dove difende benissimo il contrattacco del britannico di Mercedes. Dopo diversi minuti di attesa viene comunicato come l'episodio verrà giudicato dopo la gara.

Dopo aver subito il sorpasso da Leclerc, Russell accusa qualche problema alla vettura e cambia di posizione con Antonelli alle sue spalle. L'italiano sale così in sesta posizione e prova ad attaccare il quinto posto della Ferrari. È un momento di scarse emozioni in pista, e bisogna attendere il giro 52 si accende la sfida per il quinto posto. Antonelli cerca l'undercut sul monegasco, il quale risponde il giro successivo montando gomma rossa così come il rivale. All'uscita dai box duello tra i due con il ferrarista ad avere la peggio. Sulla curva tre l'attacco dell'italiano a caccia del quinto posto lo fa arrivare lungo sulla sopraelevata fino al contatto con Leclerc. La Rossa si gira, mentre la Freccia d'Argento prosegue la corsa. Gara finita e doppio zero per la Ferrari, mentre in pista arrivano Safety Car e penalità di 10 secondi per Antonelli.

La vettura di sicurezza permette ai piloti doppiati di tornare a giri pieni, mentre i primi sei piloti godono di un pit-stop gratuito, dietro carte completametne rimescolate e lotta apertissima per punti preziosissimi in chiave costruttori. Alla ripartenza si accende un bellissimo duello per la vetta. I piloti scorrono senza particolari contatti e allora la gara diventa una di ritmo tra i due Papaya. Quasi un secondo al giro più veloci di tutti gli altri.

La gara sembra avviarsi a una conclusione ormai scontata, ma c'è un'ultima grande, gigantesca emozione per chiudere il GP. Norris perde di colpo olio ed è costretto al ritiro e a uno zero pesantissimo per la lotta iridata. Piastri in questo modo elimina l'ultimo ostacolo della gara e con una ripartenza perfetta si mette in bacheca il trofeo del vincitore del Gran Premio dei Paesi Bassi. Verstappen si toglie la soddisfazione del secondo posto, lottando fino all'ultimo giro davanti ai suoi tifosi, ma il capolavoro è firmato da Isack Hadjar al terzo posto con la Racing Bull: primo podio stagionale del team faentino. A punti anche Russell, con Albon, Bearman, Stroll, Alonso, Tsunoda e Ocon. Antonelli conclude al sesto posto la gara, ma chiude fuori dai punti a causa delle due penalità subite in seguito al contatto con Leclerc.

L'ordine d'arrivo

Questo l’ordine d’arrivo della gara del Gran Premio dei Paesi Bassi, sul circuito di Zandvoort:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.271

3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 3.233

4. George Russell (UK/Mercedes) a 5.654

5. Alexander Albon (THA/Williams) a 6.327

6. Oliver Bearman (UK/Haas) a 9.044

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 9.497

8. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 11.709

9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 13.597

10. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 14.063

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 14.511

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 17.063

13. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 17.376

14. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) a 19.725

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 21.565

16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 22.029

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 23.629

Lando Norris out (UK/McLaren), Charles Leclerc out (MON/Ferrari), Lewis Hamilton out (UK/Ferrari)