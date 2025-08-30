F1 Gp d’Olanda, Piastri piazza il giro perfetto: pole. Poi Norris e Verstappen. La griglia

Zandvoort (Paesi Bassi) 30 agosto 2025 - Oscar Piastri c'è, e anche nel territorio di caccia di Lando Norris è pronto a fare la festa al compagno di squadra. Dopo un venerdì dove il britannico ha sempre dominato le classifiche del Gp d’Olanda, al sabato è l'australiano a trovare il giro veloce e conquistare la pole position. Appena 12 millesimi di differenza tra i due bastano al pilota di origini italiane per scattare dalla prima piazza nella giornata di domani. Dietro Verstappen fa il miglior tempo degli altri e partirà terzo, ma clamoroso Hadjar in quarta posizione con la Racing Bull, davanti anche a Russell. Le Ferrari invece riemergono dal pantano di un venerdì difficilissimo e riescono a conquistare la sesta piazza con Leclerc e la settima con Hamilton, dimostrando di potersela giocare per il podio nella gara di domani.

Qualifiche 1

Comincia la sessione di qualifiche del sabato caratterizzata da un forte vento. Ferrari consapevoli delle difficoltà fin qui avute sul circuito di Zandvoort e subito in pista nella prima sessione così da poter evitare l'eliminazione subito. Hamilton fa un buon tempo in 1:10.224, mentre è più lento Leclerc di circa quattro decimi. Tra i due si inseriscono diversi piloti, ma le Rosse sono ben lontane dalle prime posizioni, con Hamilton undicesimo e Leclerc quattordicesimo. Breve passaggio delle bandiere gialle per l'uscita di pista di Stroll, che va con il posteriore a colpire il muro dopo aver toccato l'erba in ingresso dell'ultima curva.

Davanti invece Verstappen accende per primo il cronometro dei tempi. L'olandese è il primo dei big a mettersi in testa, ma il suo giro viene presto battuto dalle due McLaren: prima Norris si mette davanti a Piastri, poi con il secondo tentativo è l'australiano a mettersi davanti. Grande colpo da parte di Russell che si mette terzo, mentre anche ad Antonelli basta il primo tentativo per mettersi sicuro circa il passaggio del turno.

Dietro è lotta serrata per evitare l'eliminazione e purtroppo per le Ferrari, anche loro fanno parte di questa sfida. Hamilton e Leclerc sono tra gli ultimi a scendere in pisra per cercare il giro veloce, mentre Stroll non riesce a scendere in pista per fare il suo giro, nonostante gli sforzi dei meccanici Aston Martin. Hadjar e Albon trovano il ritmo e si staccano dalla zona pericolosa. Leclerc si mette decimo, con Hamilton nono e una differenza di 6 millesimi tra i due. Dietro Bortoleto trova l'ennesimo grande colpo della propria stagione, battendo il più esperto compagno di squadra Hulkeneberg, invece eliminato. Insieme al tedesco della Sauber, non riescono a passare il turno anche Colapinto e le due Haas di Ocon e Bearman.

Qualifiche 2

Primi due piloti in pista in questa seconda sessione sono le Ferrari. Entrambi i piloti dentro con gomma usata per cercare confidenza in vista del tentativo per mettere le rosse in Q3. Entrambi i piloti sono bravi a trovare un buon tempo, in linea con quello dell'ultimo tentativo scorso, ma è lontano da quello dei rivali. Entrano infatti anche gli altri piloti e il primo giro delle rosse viene eclissato. Norris ferma il cronometro a 1:08.874 e mette con facilità il record della pista sotto il suo nome. Piastri però segue a ruota lontano solo 9 centesimi, mentre Verstappen terzo paga oltre due decimi.

Gli altri tentativi si susseguono, con solo Russell e Alonso a scendere in pista con gomma usata. Gasly lontano dal gruppo, mentre tutti gli altri sono vicinissimi, con appena due decimi dalla sesta posizione alla quattordicesima. Le due Ferrari entrano in pista con gomma nuova e tentano fin da subito un secondo attacco e questa volta si intravede un primo raggio di Sole nel box di Hamilton e Leclerc. Il britannico si mette al quarto posto e il monegasco lo segue a ruota con dei convincenti 1:09.261 e 1:09.304.

Il risultato ottenuto dai ferraristi permette ai due piloti del Cavallino di gestire la gomma e controllare gli avversari. I giri di Russell, Antonelli e Tsunoda danno fiducia al team, che può così conservare una gomma per il Q3 e giocarsi le sue chance per ottenere un grande risultato tra mille difficoltà. Tsunoda trova un grande giro e per pochissimo non riesce a entrare in Q3, così come Antonelli, undicesimo al traguardo. I due giri di Sainz e Alonso mettono fuori oltre i due piloti di Mercedes e Red Bull, anche Bortoleto, Gasly e Albon. Curioso notare come il brasiliano della Sauber trovi lo stesso tempo al millesimo del giapponese, ma per le regole FIA, avendo fatto il tempo per secondo, si qualifichi dopo rispetto all'avversario.

Qualifiche 3

La Q3 si apre fin da subito con un meraviglioso duello a distanza ravvicinatissima tra Oscar Piastri e Lando Norris per la pole position. L'australiano trova il colpo che può vincere il duello, fermando il cronometro a 1:08.662, mentre il britannico è dietro di appena 12 millesimi. Un duello davvero sul filo del millesimo tra le due Papaya. La pole degli altri momentaneamente la ottiene Verstappen, oltre due decimi più veloce di tutti i rivali, con Russell, Hamilton e Leclerc a inseguire.

Nel secondo tentativo ancora Piastri a mettere per primo il colore fucsia sulla tabellina dei tempi. Nel complesso però la pista non migliora e Piastri resta davanti al rivale, di fatto mettendo in ghiaccio la propria pole position. Carlos Sainz fa un buon giro, ma viene passato da Leclerc e Hamilton, rispettivamente al quinto e sesto posto. Verstappen mette paura alle due McLaren, ma resta al terzo posto. Dietro Lawson passa la Williams dello spagnolo, mentre Alonso, tanto vicino nelle libere, non trova il tempo e resta decimo. Il colpo della sessione arriva però dalle Racing Bulls, più precisamente da quella di Hadjar. Il pilota francese infatti trova il tempo e si mette clamorosamente in quarta posizione davanti a Russell e le due Ferrari.

Oscar Piastri conquista così la pole position e almeno al via sarà davanti al compagno di squadra secondo. I due Cavallini riemergono dalle difficoltà del venerdì e si mettono in terza e quarta fila, dopo aver seriamente accarezzato il rischio di un'eliminazione nella prima sessione. Verstappen terzo in casa e Hadjar la grande sorpresa al quarto posto davanti a Russell.

La griglia di partenza

Fila 1: Oscar Piastri (McLaren) 1:08-662; Lando Norris (McLaren) 1:08.674.

Fila 2: Max Verstappen (Red Bull) 1:08.925; Isack Hadjar (Racing Bull) 1:09.208.

Fila 3: George Russell (Mercedes) 1:09.255; Charles Leclerc (Ferrari) 1:09.340.

Fila 4: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:09.390; Liam Lawson (Racing Bull) 1:09.500.

Fila 5: Carlos Sainz (Williams) 1:09.505; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:09.630.

Fila 6: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:09.493; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:09.622.

Fila 7: Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:09.622; Pierre Gasly (Alpine) 1:09.637.

Fila 8: Alexander Albon (Williams) 1:09.652; Franco Colpainto (Alpine) 1:10.104.

Fila 9: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:10.195; Esteban Ocon (Haas) 1:10.197.

Fila 10: Oliver Bearman (Haas) 1:10.262; Lance Stroll (Aston Martin) no tempo.