F1 Olanda: Norris domina le libere. Zampata Alonso, Ferrari in difficoltà nelle due sessioni

Zaandvoort (Paesi Bassi) 29 agosto 2025 – Primo giorno in pista per la Formula 1 dopo la pausa estiva. I venti piloti più veloci del mondo si ritrovano sul tracciato di Zandvoort, nei Paesi Bassi, a casa di Max Verstappen. Il Campione del Mondo cerca di sfruttare la spinta dei tifosi orange per mettere in discussione la superiorità McLaren, ma le Prove Libere del venerdì confermano il dominio delle due Papaya, con Norris superlativo qui, come successo lo scorso anno.

Prove Libere 1

Prima sessione intensissima per i vari team. Lo spauracchio della pioggia nel pomeriggio, rende la sessione delle 12:30 ricca di lavoro per tutti quanti. Nella prima parte delle FP1 tutte le squadre lavorano molto con le gomme medie a caccia di eventuali difficoltà sul passo gara. Le McLaren si dimostrano subito padrone del circuito, con Piastri a dettare il passo, girando intorno all'1:12, fissando il miglior tempo sull'1:11.794. Dietro di lui c'è Verstappen, mentre Norris è leggermente più lento rispetto ai due rivali iridati con la gomma gialla.

Le Ferrari invece sono impantanate a centro gruppo, con Hamilton autore anche di un testacoda intorno a metà della sessione. Difficoltà anche per Antonelli, il cui lavoro è tagliato corto molto presto. Dopo circa 11 minuti dal semaforo verde, il pilota bolognese accusa un episodio importante di sottosterzo: la sua macchina non gira e finisce nella ghiaia. Nessun contatto con le barriere, ma macchina incastrata e sbloccata solo dall'arrivo della gru, che lascia di fatto a piedi Kimi per il resto della sessione. Mentre il suo compagno di squadra è in scia dei primi tre in piena lotta per le prime posizioni.

Nella seconda metà della sessione tutti i piloti passano alla gomma rossa, sia a caccia del miglior ritmo gara, sia per avere ipotesi concrete sul potenziale nel giro secco. Nel passaggio alla gomma rossa Norris torna padrone della pista come successo un anno fa. Il suo ritmo è il migliore e quando va all'attacco del giro secco mette due decimi tra sé e tutti gli altri. Con gomma rossa sale in cattedra anche Alonso con l'Aston Martin, mentre continuano le difficoltà per la Ferrari, con tante lamentele via Team Radio per Charles Leclerc.

A tempo scaduto è Norris il più veloce in 1:10.278, seguito da Piastri, Stroll e Alonso. Ferrari in grande difficoltà al quattordicesimo e quindicesimo posto con Leclerc davanti ad Hamilton.

Prove Libere 2

La sessione pomeridiana è inauguarata da leggere gocce di pioggia, troppo poche però per montare le gomme intermedie. Gomme d'asciutto per tutti a caccia della miglior confidenza con il circuito. Tante scelte diverse sulle gomme. Verstappen e le Ferrari si buttano sulla gomma bianca, mentre Norris riparte da dove ha concluso la prima sessione e si mette a comandare la tabella dei tempi con la gomma media, battuto solo da Ollie Bearman, il quale ferma il cronometro a 1:11.113, montando però la gomma rossa.

La fase centrale del gruppo è segnata da bandiere rosse e Virtual Safety Car. Prima Stroll sbaglia l'ingresso a curva 3 e dopo un bloccaggio finisce contro il muro provocando la bandiera rossa. Circa 10 minuti di sessione con le macchine ai box prima della nuova bandiera verde. Durante i primi giri però la Racing Bull di Hadjar perde potenza e spinge la direzione gara a mostrare la Virtual Safety Car. Altri cinque minuti per rimuovere la vettura prima della nuova ripartenza. Testacoda anche per Hamilton, ma senza conseguenze, così come successo nelle FP1. Una seconda bandiera rossa viene esposta a circa 20 minuti dalla fine quando Albon va lungo in maniera analoga ad Antonelli al mattino e finisce contro il muro.

Finale di sessione senza intoppi dovuti a incidenti o problemi delle vetture, diversi piloti montano le gomme rosse per cercare una nuova simulazione di qualifica. Migliorano sensibilmente le Ferrari, rientrando entrambe nelle prime dieci, confermando però al tempo stesso le difficoltà. Vola l'Aston Martin di Alonso, ma non basta a mettere in dubbio Lando Norris sulla sua McLaren. Anche nelle FP2 il britannico si conferma davanti a tutti, con Alonso e Piastri davanti a Russell e Verstappen per concludere le prime cinque posizioni anche delle due sessioni combinate.

Tempi combinati dele sessioni FP1-FP2

1. Lando Norris (UK/McLaren) 1:10.278 - 1:09.890

2. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) 1:10.841 - 1:09.977

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:10.570 - 1:09.979

4. George Russell (UK/Mercedes) 1:11.386 - 1:10.274

5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.218 - 1:10.478

6. Lewis Hamilton (UK/Ferrari) 1:11.960 - 1:10.738

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:10.779 - 1:11.975

8. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:12.126 - 1:10.795

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.951 - 1:10.834

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:12.276 - 1:10.957

11. Nico Huelkenberg (GER/Sauber) 1:11.875 - 1:11.080

12. Oliver Bearman (UK/Haas) 1:12.564 - 1:11.113

13. Alexander Albon (THA/Williams) 1:11.171 - 1:11.756

14. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:14.275 - 1:11.185

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) 1:11.509 - 1:11.320

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:11.753 - 1:11.339

17. Esteban Ocon (FRA/Haas) 1:12.144 - 1:11.361

18. Carlos Sainz (SPA/Williams) 1:11.458 - 1:11.682

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:11.613 - 1:12.122

20. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) 1:11.772 - no tempo