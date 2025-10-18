F1 qualifiche Sprint: Verstappen è ancora pole davanti a Norris e Piastri, male le Ferrari

Austin (Stati Uniti) 17 ottobre 2025 – Max Verstappen quel Mondiale non lo vuole lasciare e lotterà con le unghie e con i denti per mantenere il titolo a casa propria. L'ennesima dimostrazione arriva proprio dalle qualifiche sprint dove l'olandese conquista il primo posto. Battute le McLaren, con Lando Norris in prima fila e Oscar Piastri solo terzo, per un primo giro della sprint che si preannuncia entusiasmante. Dopo un'ottima sessione di prove libere, fatica invece la Ferrari, con Hamilton ottavo e Leclerc decimo. Undicesimo invece Kimi Antonelli, eliminato in Q2.

Qualifiche 1

Dopo un'unica sessione di prove libere si torna in pista sul Circuito delle Americhe per le qualifiche della sprint. Con le nuove regole sono obbligatori l'utilizzo dei pneumatici a mescola media nelle prime due sessioni, prima della shootout in Q3, dove non c'è l'obbligo di utilizzo di gomma morbida nuova. Sessioni brevi e pochissimo margine di errore per i piloti in pista, su un circuito molto più caldo rispetto allo scorso anno. Nella giornata di domani, oltre alla gara sprint, dove prendono punti i primi 8 piloti al traguardo, anche le qualifiche regolari per la gara domenicale.

Nella prima sessione di qualifiche fin da subito mostra il proprio potenziale la Racing Bulls di Lawson, battuto solo da Verstappen, Hamilton, Piastri e Norris dopo il primo tentativo. Tante difficoltà invece per Leclerc addirittura tra gli eliminati dopo il suo primo tentativo. Il monegasco però mantiene gomma e benzina per un secondo tentativo e si rilancia dopo ben due giri per raffreddare le gomme. Insieme al pilota Ferrari, nel gruppo eliminati ci sono anche Gasly, Ocon e Colapinto.

Con il suo secondo tentativo Leclerc si ritrova nel traffico nell'ultimo settore, ma riesce a mettersi in salvo con qualche difficoltà, trovando un prezioso tredicesimo tempo. Gasly con un colpo di coda rientra tra i primi 15, mentre nella confusione dei rallentamenti in uscita dai box piloti come Tsunoda, Bortoleto e Ocon non riescono a fare il tempo, venendo eliminati nel Q1, insieme a loro fuori anche Bearman e Colapinto.

Qualifiche 2

Nella seconda sessione Max Verstappen è il primo a scendere in pista per evitare il traffico e piazza subito il colpo per prendersi la prima posizione. L'olandese mette dietro tuti i rivali iridati e prova a mettere pressione alle McLaren anche per la terza sessione di queste prove sprint. Norris risponde a tono, è il terzo tra i big a tagliare il traguardo, ma è il più veloce di tutti, mettendosi primo. Terzo invece Piastri il quale sembra accusare un pizzico di pressione rispetto ai rivali per il titolo Mondiale.

Dietro battono un colpo le due Williams, con Sainz e Albon, rispettivametne quinto e sesto. Russell si conferma il primo degli "altri" al quarto posto, mentre si confermano le difficoltà della Ferrari in questa qualifica. A differenza del primo tentativo fatica anche Lewis Hamilton, solo nono al termine del proprio giro veloce, davanti a Leclerc, sul filo dell'eliminazione.

Nel suo giro veloce Liam Lawson commette un errore e viene penalizzato per track limits, vedendo così il suo tempo cancellato. Il neozelandese diventa a tutti gli effetti il primo eliminato della sessione. Hadjar si migliora, ma non basta, perché tra mille difficoltà, la Ferrari riesce a mettere dentro entrambe le monoposto. Rimane scottata comunque un pezzo di Italia: viene eliminato infatti con l'undicesimo tempo Antonelli. Dietro di lui, oltre ad Hadjar e Lawson, vengono eliminati anche Gasly e Stroll.

Qualifiche 3

Appena 8 minuti di tempo per fare il giro, il risultato è quello di poco più di un tentativo per tutti i protagonisti in pista. Tutti puntano sulla gomma rossa, nonostante il rischio di perdere aderenza nel settore finale per una gomma surriscaldata. I primi ad attaccare il giro veloce sono Russell, seguito poi dalle due Williams. Il britannico di Mercedes è il primo a fermare il tempo e lo fa su 1:32.888. Paga meno di tre centesimi nei suoi confronti Sainz, mentre Albon si mette a due decimi dalla Freccia d'Argento.

Verstappen aspetta la mossa degli altri ed è l'ultimo a scendere in pista: l'olandese vuole la pista il più gommata possibile per il proprio attacco al tempo. Hulkenberg si conferma la sorpresa della sessione e si mette momentaneamente davanti a tutti, battendo il tempo di Russell. Non ci riescono invece le Ferrari che confermano le difficoltà di questo pomeriggio texano. Leclerc si mette in ultima posizione per appena cinque millesimi. Hamilton invece un pochino meglio, batte Albon e il compagno di squadra.

Dietro di loro però c'è la vera sfida per la pole position. Alonso si mette sesto, mentre Norris per qualche secondo accarezza l'idea della pole position con un eccellente 1:32.214. Piastri nei suoi confronti paga tre decimi, ma il britannico della McLaren non può festeggiare, perché arriva l'olandese volante della Red Bull. Verstappen è mostruoso e con un colpo di talento mette la sua vettura davanti a tutti, battendo di appena 74 millesimi la seconda forza del campionato piloti.

Max Verstappen trova così la settima pole sprint su 16, il migliore nella statistica e si configura alle sue spalle la griglia ideale per i suoi sogni Mondiali. Lando Norris infatti batte Oscar Piastri e partirà in prima fila, con l'australiano terzo di fianco a un eccellente Nico Hulkenberg. Le Ferrari si possono consolare del venerdì sera difficile, considerando come questa sia solo la qualifica sprint.

Griglia di partenza gara sprint

Fila 1: Max Verstappen (Red Bull) 1:32.143; Lando Norris (McLaren) 1:32.214.

Fila 2: Oscar Piastri (McLaren) 1:32.523; Nico Hulkenberg (Sauber) 1:32.645.

Fila 3: George Russell (Mercedes) 1:32.888; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:32.910.

Fila 4: Carlos Sainz (Williams) 1:32.911; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.035.

Fila 5: Alexander Albon (Williams) 1:33.099; Charles Leclerc (Ferrari) 1:33.104.

Fila 6: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:34.018; Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:34.241.

Fila 7: Pierre Gasly (Alpine) 1:24.258; Lance Stroll (Aston Martin) 1:34.394.

Fila 8: Liam Lawson (Racing Bulls) no time; Oliver Bearman (Haas) 1:35.159.

Fila 9: Franco Colapinto (Alpine) 1:35.246; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:35.259.

Fila 10: Esteban Ocon (Haas) 1:36.003; Gabriel Bortoleto (Sauber) no time.