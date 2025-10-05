F1 Gp Singapore 2025: le pagelle di Leo Turrini

Roma, 5 ottobre 2025 – Queste le pagelle del Gp di Singapore 2025 di Formula 1, vinto dalla Mercedes di George Russell.

10 STELLA. Secondo titolo mondiale costruttori per l’italiano che guida il reparto corse della McLaren, decimo nella storia della scuderia. McLaren è un team che all’ex ferrarista deve tantissimo. Adesso però dovrà essere bravo a gestire le tensioni fra i suoi due drivers: Piastri e Norris stanno cominciando a non sopportarsi più…

10 RUSSELL. Curiosa carriera, quella di questo giovanotto britannico. È fortissimo, ma continua a essere considerato meno di quanto meriterebbe. A Singapore è stato assolutamente formidabile, fra qualifiche e Gran Premio. I dubbi di Toto Wolff sul suo futuro hanno una spiegazione sola: aspetta Verstappen…

9 SAINZ. Si vede che la notte di Singapore gli piace sul serio. Due anni fa vinse con la Ferrari, ieri ha dato spettacolo conquistando la zona punti pur partendo dal fondo con la Williams. È un pilota vero e qualcuno a Maranello magari lo rimpiange.

9 WEUG. Almeno in qualcosa la Ferrari vince: Maya Weug, allieva della Accademia di Maranello, si è aggiudicata la gara femminile di Singapore, ha raccolto i complimenti di Lewis Hamilton ed è salita a quota 142 punti in classifica. Miss Cavallino si è così messa in condizione di andare a Las Vegas per giocarsi il titolo all’ultima tappa: deve recuperare ancora nove punti sulla leader Dorian Pin.

8 VERSTAPPEN. Nella sua testa sognava di vincere ma al via l’azzardo di puntare sulla gomma morbida non ha pagato. Dopo ha ragionato da veterano: ha recuperato qualche punto sul suo McLaren, ma conservare il titolo si annuncia impresa forse troppo ardua.

7 ANTONELLI. Un’altra gara solida e bisogna evitare il paragone con Russell, che sta in Mercedes da anni ed è un manico vero. Dopo una estate difficile Kimi si è ripreso e sta contribuendo al secondo posto della Freccia d’Argento tra i costruttori.

6,5 NORRIS. Tira fuori gli artigli ma soltanto nei confronti di Piastri. Dopo aveva come Obiettivo scavalcare anche Verstappen ma l’olandese si è confermato un osso troppo duro. Di sicuro da oggi in poi la battaglia in casa McLaren si farà rovente!

6 PIASTRI. Ahi, mai visto un Oscar così irritato nei confronti del collega di lavoro. L’australiano avrebbe voluto che la squadra ordinasse a Norris di restituirgli la posizione dopo il via tumultuoso ma così non è stato. E lui se l’è presa. Succede, con il Mondiale in bilico.

5,5 HAMILTON. Lasciamo stare il guasto finale, al Baronetto certo non imputabile. Ma siamo sempre lì: dopo quasi un anno, il suo contributo alla causa Rossa è oggettivamente impalpabile. Conviene sperare in un futuro migliore…

5,5 LECLERC. Ormai è vittima della situazione. Sa di avere in mano una Rossa mediocre e si sta rassegnando ad una condizione che fatica a sopportare. Un anonimo sesto punto nulla aggiunge alla sua identità. E intanto il tempo passa. Anzi, passano gli anni…

5 VASSEUR. Nel 2023 celebrò proprio a Singapore il primo successo come team principal della Ferrari. Due anni dopo, una prestazione imbarazzante fotografa la realtà malinconica di una Rossa che mai riesce ad essere protagonista. E la cosa davvero brutta è che non si colgono segnali di una inversione di tendenza. Mentre il 2026 della rivoluzione regolamentare è dietro l’angolo.