F1 Singapore: Russell fa pole e record della pista, Max secondo davanti alle McLaren. Arrancano le Ferrari. La griglia di partenza

Singapore 4 ottobre 2025 – La Mercedes vola e George Russell ottiene una pole position da primato. Il britannico firma il record della pista e domani scatterà davanti a tutti. Max Verstappen è secondo mentre le McLaren partiranno terza con Oscar Piastri e quinta con Lando Norris; nel mezzo l'italiano Kimi Antonelli. Più in difficoltà le Ferrari con Lewis Hamilton sesto, davanti a Charles Leclerc.

Qualifiche 1

Entrambe le Ferrari hanno rischiato la penalità nelle varie sessioni di libere, ma i commissari di gara sono stati clementi e hanno graziato prima Leclerc, poi Hamilton. La sessione comincia subito con una bandiera gialla, senza però contatti con il muro, in un circuito dove le differenze tra i piloti sono al millesimo e dove ogni errore viene punito dal contatto con il muro. Lando Norris si dimostra subito efficace e già con il primo tentativo si mette a dettare il passo, ma meglio di lui fa subito Verstappen con un ottimo 1:30.317. Dietro all'olandese c'è un super Hamilton con la Ferrari a circa due decimi di distacco, davanti anche al britannico di McLaren.

Sorprese già nella prima sessione di queste qualifiche. Bearman conquista la momentanea seconda piazza con un incredibile tempo di un solo decimo più lento di Verstappen. Russell si è messo in terza posizione con il suo primo tentativo, mentre invece fa più fatica Antonelli, il quale trova il traffico di Sainz nel suo giro veloce. Hadjar conferma il momento incredibile della Racing Bulls e a sorpresa con il suo secondo giro con lo stesso set di gomma si mette davanti a tutti.

La pista si velocizza in maniera incredibile e questo non lascerà tranquillo nessuno per quando si andranno a mettere gomme nuove sulle vetture. Norris con il suo secondo tentativo è il primo a superar il muro del minuto e trenta sul giro, firmando un giro in 1:29.932. Dietro invece deve trovare il suo tempo Antonelli e per sua fortuna riesce a trovare un tempo eccellente, mettendosi in seconda posizione a un solo decimo da Antonelli. La stessa fatica l'ha trovata anche Piastri, il quale però si deve accontentare solo di un ottavo tempo.

A circa tre minuti e mezzo dalla fine della sessione tutti i piloti, escluso Antonelli, rientrano in pista per trovare il loro ultimo tentativo. Hamilton è il primo a fare il tempo e si mette momentaneamente davanti a tutti con un eccellente 1:29.765. Gasly invece finisce contro il muro e di fatto chiude anzitempo la sessione, impedendo a tantissimi piloti di trovare il tempo. Tsunoda riesce a fare il proprio tempo e si mette in decima posizione. Bortoleto e Ocon invece vengono eliminati, colpa dell'Alpine del pilota francese. Oltre a loro fuori anche Stroll e Colpinto con l'altra Alpine.

Qualifiche 2

Gomma nuova per tutti i piloti in avvio di Q2 a lanciare un segnale di come la sfida sarà serratissima per il passaggio nell'ultima sessione e quindi nella lotta per la pole position. Il primo giro veloce non può che firmarlo Verstappen con un convincente 1:29.747. Dietro all'olandese Hadjar e Alonso, quest'ultimo redivivo dopo una prima sessione molto opaca, nonostante delle libere da protagonista. Russell si mette sesto. Le due McLaren non riescono a battere la Red Bull nel loro giro veloce, mettendosi seconda con Piastri e terza con Norris.

Tra le ultime a trovare il primo tempo della sessione sono le Ferrari. Hamilton è il terzo pilota della sessione a concludere il proprio giro sotto il minuto e trenta, disastro invece per Leclerc nel suo giro. Il monegasco conclude solo con il tredicesimo tempo il proprio primo giro. Per lui un doppio contatto con il muro in inizio di ultimo settore a rovinare un tentativo altrimenti buono. Si ritrova invece cancellato il tempo per aver superato i track limits in Curva 2

Antonelli è il primo a rimettersi in pista a caccia del suo primo giro veloce di questa Q2. L'italiano brilla e si mette in testa con un incredibile 1:29.649. Fa meglio di lui però il suo compagno di squadra Russell guadagnando 87 millesimi rispetto al compagno di squadra. Parte così la lotta per il passaggio del turno con Albon il primo a mettersi fuori dalle ultime cinque posizioni. Hadjar non si migliora, mentre invece sale in ottava piazza Bearman.

Si arriva così con una bellissima lotta al cardio palma, con Hulkenberg a mettersi decimo con il suo tentativo, ma la sua è una gioia momentanea. Nel suo ultimo tentativo infatti si mette dentro Leclerc con la Ferrari, mettendo così fuori il tedesco della Sauber. Eliminati in questa Q2 anche Albon, Sainz, Lawson e Tsunoda.

Qualifiche 3

La Mercedes mette paura nella lotta per la pole position. Russell è il primo a mettere un tempo sul tabellino e conclude con un mostruoso 1:29.165. Record della pista per il britannico sulla Freccia d'Argento. Un primo settore da capogiro, semplicemente perfetto, fa la differenza nel giro secco risepetto a tutti i rivali. Dopo il suo primo tentativo Verstappen è l'unico ad avvicinarsi, secondo a poco meno di due decimi. Piastri è terzo, davanti ad Antonelli, mentre è solo quinto dopo il suo primo tentativo Norris, davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc.

Tutti ai box per montare l'ultimo set di gomme nuove disponibili, e tentare l'assalto a una pole position in questo momento in mano alla Mercedes. Il primo a lanciarsi in questa rincorsa è Norris, seguito da Leclerc, poi sarà la volta di Russell e Antonelli. Alle spalle dei top Bearman conclude solo al nono posto la sua qualifica, in attesa dei tempi di Alonso e di Hadjar. Norris si migliora, ma resta in quinta posizione. Leclerc invece si migliora in ogni settore, restando però anche lui in settima posizione, alle spalle di Hamilton.

Russell ritocca il suo giro veloce di 7 millesimi e ferma il cronometro in 1:29.158. Antonelli, come gli altri, resta quarto, migliorando il suo tempo ,così come fanno anche Piastri e Hamilton. L'unico a poter rovinare il sabato di Russell è Verstappen, ma l'olandese chiude anzitempo il giro, alzando il piede dall'acceleratore.

È pole position per George Russell con la Mercedes, in prima fila con lui ci sarà Verstappen. Piastri e Antonelli in seconda fila, mentre Norris e Hamilton saranno in terza davanti a Leclerc. Hadjar, Bearman e Alonso concludono la top 10 di questa sessione di qulifiche.

La griglia di partenza

Fila 1: George Russel (Mercedes) 1:29.158; Max Verstappen (Red Bull) 1:29.340.

Fila 2: Oscar Piastri (McLaren) 1:29.524; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:29.537.

Fila 3: Lando Norris (McLaren) 1:29.586; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:29.688.

Fila 4: Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.784; Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:29.846.

Fila 5: Oliver Bearman (Haas) 1:29.868; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:29.955.

Fila 6: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:30.141; Alexander Albon (Williams) 1:30.202.

Fila 7: Carlos Sainz (Williams) 1:30.235; Liam Lawson (Racing Bulls) 1:30.320

Fila 8: Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:30.353; Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:30.820.

Fila 9: Lance Stroll (Aston Martin) 1:30.949; Franco Colapinto (Alpine) 1:30.982

Fila 10: Esteban Ocon (Haas) 1:30.989; Pierre Gasly (Alpine) 1:31.261.