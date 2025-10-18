F1 Usa: Verstappen è ancora in pole dopo la sprint. Norris però c'è, reazione Ferrari

Austin (Stati Uniti) 18 ottobre 2025 – Le difficoltà del leader iridato sembrano dare linfa a Max Verstappen, il quale mette pressione facendo quello che sa fare meglio: andare velocissimo. L'olandese di Red Bull ottiene la pole position anche delle qualifiche regolari e domani scatterà dalla prima posizione, affiancato da Lando Norris, sempre presente alle sue spalle. Grande reazione Ferrari con Charles Leclerc 3° di appena 6 milllesimi dietro alla McLaren del piltoa inglese, mentre Lewis Hamilton è 5° alle spalle di George Russell. Partirà solo 6° invece il leader del Mondiale fin qui Oscar Piastri, seguito dall'italiano Kimi Antonelli.

Qualifiche 1

Ambiente caldo in Texas, 34 gradi la temperatura dell'aria, mentre l'asfalto sfiora i 50. Atmosfera di fuoco sul Circuito delle Americhe, così come nel box McLaren, dove l'incidente nella sprint ha oscurato senza dubbio gli umori in un bellissimo duello interno a cui si vuole unire Max Verstappen nella lotta iridata. Il capitolo sprint statunitense è in archivio, ora ci sono le qualifiche per la gara domenicale. La Q1 viene però fermata praticamente sul nascere quando Hadjar, tra i primissimi piloti scesi in pista, perde il posteriore nello "snake" del primo settore e finisce contro le barriere, terminando così anzitempo la qualifica. La conseguenza è un'immediata bandiera rossa a interrompere la sessione.

Quasi un quarto d'ora d'attesa prima dell'arrivo della nuova bandiera verde, quella che lancia definitivamente le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Le due Sauber sono le prime macchine a scendere in pista e completare il loro giro veloce, mentre Norris è tra gli ultimi a scendere in pista, dopo aver cambiato le gomme. Molto bene la Ferrari nel suo primo giro veloce, con Leclerc e Hamilton a mettere a sandwich Verstappen nelle prime tre posizioni. Piastri non brilla, è solo quinto dopo il suo primo giro veloce, mentre Norris nel suo primo tentativo ha una macchina molto nervosa ed è costretto ad abortire il suo tentativo.

Riesce a trovare il tempo, mentre tutti gli altri piloti si stanno schierando per il secondo stint, Norris, ma non va oltre il settimo tempo, preparandosi così per un finale incandescente di Q1. Le due Mercedes si fanno vedere e si mettono in vetta alle spalle di un grande Verstappen. Nonostante un piccolo brivido il britannico della McLaren non rischia l'eliminazione nel turno, mentre c'è una bellissima lotta tutta sudamericana per evitare l'eliminazione tra Bortoleto e Colapinto, vinta da quest'ultimo. Albon in termini di velocità batterebbe entrambi come testimoniato dal cronometro, ma nel suo giro all'ultimo istante, supera i limiti del tracciato a Curva 15, risultando nella cancellazione del tempo. Il tailandese viene dunque eliminato in questa sessione di qualifiche, diciannovesimo, davanti ad Hadjar ritirato in avvio di sessione. Oltre al pilota della Williams, vengono eliminati anche Bortoleto, Ocon e Stroll.

Qualifiche 2

Grande avvio di Antonelli, autore di un super giro per inaugurare la seconda sessione di qualifiche. Il pilota italiano con un ottimo 1:33.044 si mette a guidare il gruppo e lo fa per buona parte della sessione, venendo battuto solo da Norris e Verstappen, con l'olandese davanti a tutto. Continuano invece le difficoltà di Piastri, il più attardato nei tre in lotta potenziale per la pole position, solo quinto in classifica, lontano mezzo secondo dalla Red Bull.

Le Ferrari partono leggermente più tardi rispetto alle altri monoposto e sono le ultime a concludere il loro primo giro veloce. Leclerc si inserisce nella lotta per il primo posto e conclude secondo, mentre Hamilton si mette quarto alle spalle di Norris. Molto attardato Russell nel primo tentativo, solo dodicesimo e virtualmente eliminato, ma in pista con gomma usurata. Difficoltà anche per Tsunoda, tredicesimo, il quale lamenta alcuni incroci non simpatici con il "compagno" di casa Red Bull ma pilota Racing Bulls, Lawson.

Proprio il britannico di Mercedes inaugura il secondo stint dei piloti a caccia del passaggio del turno. Sale al sesto posto dopo un giro non perfetto il ragazzo nato nella zona Est dell'Inghilterra, dietro però al compagno di team Antonelli. Tsunoda e Hulkenberg non si migliorano e restano entrambi eliminati facendo sostanzialmente un regalo alle Ferrari, già certe del passaggio del turno. Tira un sospiro di sollievo Piastri, salvo anche lui nonostante un brutto ottavo tempo. La pista non si è evoluta granché in questa seconda parte di Q2 e non varia così la classifica. Eliminati dunque Hulkenberg e Lawson, insieme a Tsunoda e le due Alpine, con Gasly davanti a Colapinto.

Qualifiche 3

La lotta per la pole sembra allora essere una corsa a tre con Verstappen e Norris i due favoriti, seguiti da vicinissimo da Leclerc. Piastri invece conferma le difficoltà e anche nel suo primo tentativo in Q3 si conferma il più lento del gruppo. Le due Mercedes sono le prime a concludere i giri veloci e si mettono prima e seconda, davanti al resto del gruppo. Leclerc abortisce il suo primo giro, mentre Hamilton fatica nel suo primo tentativo e si mette nono. Entrambi i giri delle rosse condizionati da due errori nel settore finale.

La lotta per la pole position si conferma, come nella sprint, un affare per Verstappen e Norris. Il britannico chiude il giro prima dell'olandese, ma perde il primo duello ravvicinato di questa sessione. Super Bearman, quinto dietro alle due Mercedes, mentre Sainz, Piastri e Alonso concludono la top 10, chiusa poi dalle due Ferrari.

Per questa ragione, Hamilton e Leclerc sono i primi a scendere in pista per il loro tentativo: necessario evitare a tutti i costi le bandiere gialle e cercare di inserirsi nella lotta per la prima fila. Leclerc tenta il giro veloce per primo con vettura a scodare diverse volte in uscita. Il monegasco non riesce a impensierire per il primo posto, ma si mette momentaneamente secondo, mentre Hamilton è quarto. Verstappen invece commette uno dei rari errori della sua stagione e sbaglia i tempi per il giro lanciato, prendendo bandiera a scacchi e dovendo rinunciare al suo ultimo tentativo.

Russell resta dietro alla Ferrari del monegasco, ma non basta per fermare Norris, che si riprende con forza il secondo posto di appena 6 millesimi nei confroni della rossa. Piastri ha una reazione d'orgoglio importante e si mette sesto, battendo di 3 centesimi Antonelli, mentre Bearman, Sainz e Alonso chiudono la top 10.

Dopo la sprint si conferma in pole position ancora Max Verstappen, sempre super per ottenere la sua settima stagionale. Lando ci potrà riprovare domani dalla seconda posizione, ma occhio allo spauracchio Ferrari, con Leclerc terzo ed Hamilton quinto a mettere a sandwich Russell, mentre il leader Mondiale Piastri è solo sesto, davanti all'italiano Antonelli.

La griglia di partenza

Fila 1: Max Verstappen (Red Bull) 1:32.510; Lando Norris (McLaren) 1:32.801.

Fila 2: Charles Leclerc (Ferrari) 1:32.807; George Russell (Mercedes) 1:32.826.

Fila 3: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:32.912; Oscar Piastri (McLaren) 1:33.084.

Fila 4: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.114; Oliver Bearman (Haas) 1:33.139.

Fila 5: Carlos Sainz (Williams) 1:33.150; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:33.160.

Fila 6: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:33.334; Liam Lawson (Racing Bulls) 1:33.360.

Fila 7: Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:33.466; Pierre Gasly (Alpine) 1:33:651.

Fila 8: Franco Colapinto (Alpine) 1:34.044; Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:34.125.

Fila 9: Esteban Ocon (Haas) 1:34.136; Lance Stroll (Aston Martin) 1:34.540.

Fila 10: Alexander Albon (Williams) 1:34.690; Isack Hadjar (Racing Bulls) no time.