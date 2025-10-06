Ferrari, c’è solo la frustrazione. Leclerc: "Ora non mi aspetto nulla"

Parole, parole parole. Aveva ragione Mina, la mitica cantante. E ha ragione Julio Velasco, il guru del volley azzurro. Chi vince festeggia, chi perde spiega. E ormai in Ferrari si vive di spiegazioni. A maggior ragione dopo l’ennesimo flop, stavolta nella notte di Singapore.

Per cominciare, ecco l’accorato sfogo di Carletto. Ha detto Leclerc: "La verità è che non abbia recuperato sulla McLaren da inizio stagione, siamo stati scavalcati dalla Red Bull e adesso anche da Mercedes. Siamo la quarta forza del campionato, tutto qua. E nulla mi aspetto dalle gare che restano".

Desolante, certo. Ma clamorosamente vero!.

Vasseur. Segue omelia del curato di campagna, alias Fred Vasseur: "Siamo arrivati qui con un ottimo venerdì mattina, un buon inizio di weekend, ma poi non siamo più riusciti a tirare fuori tutto il potenziale in qualifica. La gara è stata molto difficile fin dall’inizio, con problemi di raffreddamento anche quando avevamo pista libera e stavamo spingendo. Il ritmo non era male, ma abbiamo spinto troppo nella prima parte di gara e questo è una cosa che dovremo sistemare, perché non si può pensare di avere strada libera per tutta la corsa, soprattutto a Singapore. Sicché alla fine abbiamo avuto un weekend molto frustrante, per squadra, meccanici e piloti. Lo caoisco: chiediamo a Charles e Lewis di mettersi sulla difensiva praticamente dal terzo o quarto giro, e da lì restano ancora quasi sessanta tornate da gestire. È complicato anche per loro, dal punto di vista della guida, perché stare al limite dovendo contemporaneamente sollevare il piede e gestire è davvero difficile. Abbiamo tanta frustrazione dopo questo fine settimana, ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara tra due settimane. Gli aspetti positivi ci sono sempre: cerchiamo di migliorare partendo da dove siamo. Il passo a inizio gara era buono, ma abbiamo perso troppo tempo con la gestione e con il lift and coast. Analizzeremo tutto e guarderemo avanti alla prossima, per fare meglio".

E sono parole davvero sconfortanti.

Punito. Infine Hamilton, che ha finito senza freni e ha rimediato pure una penalizzazione di cinque secondi per aver violato i limiti della pista. Così il suo settimo posto è diventato una ottava piazza, dietro Alonso.

Curiosamente, il Baronetto è il meno pessimista in casa Ferrari: "Le ultime sono state giornate impegnative, ma ci sono sicuramente degli aspetti positivi da raccogliere. Mi sono sentito a mio agio in abitacolo per tutto il weekend e abbiamo avuto un gran ritmo nell’ultimo terzo di gara. Le gomme Soft ci hanno dato un ottimo passo per andare all’attacco e mi hanno permesso di ridurre un ampio distacco dalle vetture davanti, ma purtroppo un problema ai freni ci è costato un sorpasso e la possibilità di marcare più punti. Avevamo il potenziale per essere più avanti questo weekend a cominciare dalla qualifica: ora l’obiettivo è massimizzare il nostro pacchetto in vista di Austin ed eseguire tutto alla perfezione per portare a casa il maggior numero di punti possibile".