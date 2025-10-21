Ferrari: chi è Antonio Fuoco. L'italiano che sostituirà Hamilton nelle Libere del Messico

Città del Messico (Messico) 21 ottobre 2025 - Un giorno di riposo extra per Lewis Hamilton, in accordo con le regole della FIA. La federazione internazionale richiede a ogni squadra di lasciare una delle due vetture a disposizione di un rookie, di un debuttante, in date sessioni stagionali e per la Ferrari saranno le FP1 del Gran Premio del Messico. Il sette volte Campione del Mondo infatti non salirà sulla sua numero 44, al suo posto ci sarà il calabrese Antonio Fuoco. Per il pilota italiano non si tratterà della prima volta in una monoposto di Formula 1, avendo più volte ricoperto il ruolo di tester sempre con la Ferrari in passato.

Chi è Antonio Fuoco?

Il ragazzo nato a Cairati nel 1996, è stato a lungo un prospetto molto interessante del panorama internazionale, ma non è mai riuscito ad approdare nella competizione automobilistica più famosa del Mondo. Antonio debutta sui kart prima dei cinque anni, dove compete a livello europeo, prima di entrare nel 2013 nella Ferrari Drivers Academy: il programma di Maranello per giovani piloti.

Il percorso all'interno della FDA lo vede correre in seguito in Formula 3 Europea e in GP3, prima del passaggio in Formula 2 con il team veneto Prema. Nel frattempo la Ferrari osserva sempre da molto vicino la sua crescita, permettendogli nel 2015 di correre il primo girono di test successivi al Gran Premio di Austria. Non sarà l'ultima volta per Fuoco nel ruolo di tester per la Rossa.

Il campionato 2017 di Formula 2 è complicato per il pilota italiano. Alla guida di una Prema super competitiva, il calabrese è schiacciato dalla pressione di un ingombrante compagno di team: quello stesso Charles Leclerc con cui condividerà il box venerdì in Messico. Nel suo primo anno arriva ottavo in classifica piloti, con 98 punti ottenuti, quasi duecento in meno del monegasco, poi Campione a stagione conclusa con ampio margine. Fuoco però è veloce, spesso si ritrova in lotta nelle posizioni da punti e raramente fallisce in toto un weekend. Il primo podio arriva nella feature race al Red Bull Ring (Austria), dove è terzo alle spalle di Leclerc e Latifi. Il ragazzo si ripete a Spa-Francorchamps, prima del weekend di Monza dove è assoluto protagonista: vittoria nella feature race e podio nella sprint a dimostrare tutte le sue qualità.

L'anno successivo corre nuovamente in Formula 2, questa volta con il team ceco Charouz Racing. Purtroppo per Fuoco però non c'è quella crescita di rendimento auspicata. Il calabrese conclude la stagione al settimo posto in classifica, migliorando il bottino punti fino a quota 141. Il ragazzo però alterna prestazioni da grande protagonista come nel Principato di Monaco, a Le Castellet o al Red Bull Ring, a weekend disastrosi come quello in Bahrein oppure a Spa-Francorchamps. Il campionato è dominato dai due inglesi George Russell e Lando Norris, i quali vengono catapultati in F1 rispettivamente in Williams e McLaren.

Antonio non viene confermato per il 2018 in Formula 2 e passa prima in Formula E (Mondiale di auto elettriche) e poi in Formula 1 con il ruolo prima di collaudatore, poi come pilota di riserva proprio per la Ferrari, ruolo ricoperto ancora oggi. Nel 2021 comincia il suo percorso nel WEC, il campionato del Mondo Endurance, prima nel gruppo turismo, poi facendo parte di uno dei due team Ferrari. Quest'anno la squadra composta da lui, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, occupa il quinto posto in graduatoria, con l'altro team alla guida della Ferrari 499P in vetta.