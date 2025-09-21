Ferrari gambero rosso, vola solo Verstappen

Premessa. L’altro giorno ho accompagnato Piero Ferrari all’Università di Verona, dove gli è stata conferita la terza laurea honoris causa. E ho pensato: il figlio del Drake fa in tempo ad ottenere la quarta prima che la Rossa da Gran Premio esca dal buco nero.

Per un Ferrari laureato, c’è una Ferrari in pista sempre inesorabilmente bocciata. Anche ieri a Baku. Nel giorno in cui Piastri va a sbattere e Norris va piano, offrendo a McLaren un sabato imbarazzante, beh, il Cavallino riesce addirittura a fare peggio. Hamilton ormai vede la Top Ten con il binocolo, Leclerc invece di sfruttare la chance figlia della improvvisa crisi Papaya è andato a parcheggiare la Rossa contro le barriere.

Riassunto: un disastro.

Kimi super. Nemmeno è una scusa il fatto che le qualifiche azere siano state un gran caos. Vento forte, qualche goccia di pioggia, raffica di interruzioni dovute ad incidenti.

Ma poi vai a vedere e trovi Verstappen, il re dell’ultima Monza, di nuovo in pole. Con il nostro Harry Potter, all’anagrafe Kimi Antonelli, finalmente davanti al compagno Russell. Il bolognese sarà in seconda fila allo start, dietro il sorprendente Sainz e il neozelandese Lawson. Ferrari bocciata senza appello.

Via col vento. Curiosa l’interpretazione dell’accaduto data da Fred Vasseur. Ipse dixit: "C’è un senso di frustrazione dopo queste qualifiche, perché venerdì avevamo un passo molto buono sia nei long run che sul giro singolo. Nella caccia alla pole le condizioni erano diverse, con raffiche di vento molto più forti e temperature più basse, il che ha reso più difficile portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, ma è stato uguale per tutti, quindi non vuole essere una scusa. Abbiamo faticato a mettere tutto insieme. Charles aveva un buon passo e stava facendo un buon lavoro, ma poi è finito a muro. Penso che sia stato colpito da una raffica di vento che si è infilata tra le case e in questa situazione è facile commettere errori, soprattutto quando le condizioni cambiano da un giro all’altro. Non è stato l’unico"

I piloti. Ha detto Hamilton: "Sono deluso per non essere riuscito a trasformare il nostro buon inizio di weekend in un altrettanto buon risultato in qualifica. Analizzeremo la sessione con la squadra per vedere cosa possiamo imparare. Sappiamo che il Gp sarà una sfida, ma la macchina si è comportata bene tutto il weekend e non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a fare in gara".

La versione di Leclerc: "In qualifica abbiamo puntato sulle Medium come mescola migliore, ma purtroppo, con le temperature più basse, è diventato difficile portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Ho esagerato in quella curva e semplicemente non avevo abbastanza grip, quindi ho commesso un errore. Dovremo fare del nostro meglio e lottare per tornare davanti".

Boh.

