Ferrari, Vasseur in bilico. Chris Horner verso Maranello? Il retroscena della trattativa in F1

​​​​​​Roma, 10 ottobre 2025 – Chris Horner verso la Ferrari? Lo raccontano in Germania, dove parlano di una trattativa bene avviata.

Ma sarà vero? Calma e gesso, perché questo sembra quasi un giochino della Settimana Enigmistica: unisci i puntini e scoprirai la verità nascosta. E insomma mica serve troppa fantasia per alimentare il romanzo d’autunno a bordo pista.

I puntini. In breve. La Ferrari in F1 non tocca palla da quasi due decenni. In questo lasso di tempo, un signore che si chiama Chris Horner ha vinto la bellezza di quattordici (14) titoli mondiali con la Red Bull, otto tra i piloti con Vettel e Verstappen al volante e sei tra i costruttori.

Frederic Vasseur

Ancora: Horner ha chiuso bruscamente il rapporto con l’Impero Bibitaro. Ha incassato una faraonica buonuscita e intanto ha archiviato con un accordo stragiudiziale la penosa storiaccia che lo vedeva accusato di molestie da una sua ex dipendente.

Dí più: Horner vuole tornare al muretto, ama troppo le corse per starne lontano. Il suo nome è stato già accostato alla Aston Martin, narrano addirittura che il marito della ex Spice Girl Geri non escluda di comprarsi la Haas.

Infine. Infine a Maranello comanda John Elkann, uomo cui non dispiace cambiare idea anche in fretta, in assenza di risultati. Il nipote dell’Avvocato alla Juve aveva puntato sul manager Giuntoli e su Motta allenatore: entrambi spediti nel dimenticatoio con celerità a fronte di delusioni agonistiche. E in Stellantis nessuno più nomina Tavares, boss dell’auto caduto in disgrazia in un amen…

Vasseur. Ora, tutte queste cose le sa benissimo anche il mio amico Fred Vasseur (tra parentesi: sodale del Tavares citato sopra, eh).

Il team principal francese guida il Reparto Corse di Maranello da gennaio 2023. Fino a dodici mesi fa, tutto bene: sei vittorie in due stagioni, il Mondiale costruttori sfiorato, l’arrivo in pompa magna di Lewis Hamilton, con il Baronetto lesto a dichiarare che aveva scelto il Rosso perché appunto in Italia c’era Fred, suo mentore in gioventù.

Adesso, tutto male. La SF25 è una carriola, le modifiche non funzionano, la Ferrari va più piano non solo di McLaren ma pure di Red Bull e Mercedes, Leclerc è depresso, Hamilton sembra lo zio di Lewis, eccetera.

Confermato. In mezzo a tante convulsioni, John Elkann ha rinnovato il contratto a Vasseur due mesi fa, più o meno. Due mesi fa! Ha senso attuare il ribaltone (l’ennesimo) qui e ora? Con l’auto 2026 già in avanzatissimo stato di progettazione?

A naso, no. Ma se fosse venuta meno la fiducia del presidente nei confronti del team principal, certo meglio sarebbe fare chiarezza subito.

L’impegno. Vedremo. La competenza di Horner non si discute, fermo restando che la F1 non è il calcio, dove a volte basta cambiare allenatore per svoltare. E uno come Todt, per dire, entrò in Ferrari nel 1993 e vinse il primo titolo nel 1999, avendo alle spalle un grande presidente come Montezemolo.

Comunque, a proposito di presidente, giusto giovedì John Elkann ha pubblicamente ribadito il suo impegno. Ipse dixit: “Voglio essere chiaro: questa è una questione personale. Il mio impegno è, come presidente, come azionista di maggioranza, e soprattutto come persona che ha vissuto la Ferrari come una passione per tutta la vita. Mi impegno a garantire che ogni decisione che prendiamo possa rafforzare l’unicità della Ferrari. Sono impegnato con le nostre persone, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia per il nostro futuro. Sono impegnato con i nostri amati ferraristi che ci affidano i loro sogni. E sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell’Endurance. Ed è con orgoglio che abbiamo portato a casa il trofeo dopo 3 vittorie consecutive a Le Mans quest’anno. Forza Ferrari, sempre”.

Con Horner o con Vasseur?