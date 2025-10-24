Ferrari, Messico e nuvole: caccia al podio

Dal Messico al Messico. Un anno di Ferrari vissuto dolorosamente. Dodici mesi ci fu l’ultima emozione Rossa: la vittoria d’addio di Carlitos Sainz. Sembrava l’inizio di un ciclo felice.

E invece. Invece, da allora, zero successi. In mezzo, la sensazione deprimente di una imbarazzante incapacità, da parte della Scuderia, di correggere i difetti della macchina, la modesta SF-25. Comunque, ferraristi si nasce e si muore. Amen.

Con Fuoco. E lo stesso sentimento di sicuro appartiene pure ad Antonio Fuoco, il giovanotto italiano che oggi, nella prima sessione di prove libere, prenderà il posto di Lewis Hamilton.

Un italiano in Ferrari fa sempre notizia, senza contare che Fuoco merita questo riconoscimento, visto che con il Cavallino ha già trionfato in una edizione della 24 Ore di Le Mans e sta contribuendo al primato della 499P nella classifica del mondiale Wec.

Vasseur. Detto questo, in Messico la Scuderia cercherà di confermare i timidi progressi intravisti domenica scorsa in Texas, dove Leclerc è salito sul podio.

Ha detto Fred Vasseur: "Ad Austin, grazie al grande lavoro di squadra e al supporto delle persone in azienda a Maranello, siamo riusciti a portare a termine uno dei weekend più solidi della stagione. È importante mantenere questo alto livello di concentrazione e determinazione per la parte finale dell’anno. Il Messico presenta sfide molto diverse, principalmente a causa dell’altitudine, che influisce su raffreddamento, prestazioni della power unit, aerodinamica e comportamento delle gomme. La chiave sarà trovare il giusto equilibrio tra tutti questi fattori. L’atmosfera in Messico è sempre incredibile, grazie all’energia e all’entusiasmo dei tifosi, che si fanno sentire per tutto il weekend".

Il titolo. Può darsi che Leclerc e Hamilton possano in qualche modo inserirsi nella grande battaglia per il titolo piloti, ovviamente nei panni dei…disturbatori.

Ringalluzzito dagli ultimi risultati, Max Verstappen ha dichiarato di voler perfezionare la rimonta ai danni del duo McLaren formato da Piastri e Norris. Dal fronte opposto gli ha replicato Andrea Stella, il leader italiano del team Papaya: "Vogliamo tornare ad annoiare i fans di Formula Uno vincendo noi tutte le gare che restano da disputare".

Vedremo.

In tv. Oggi alle 20,30 e a mezzanotte le due sessioni di prove libere del Gp del Messico. Diretta Sky.