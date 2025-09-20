Ferrari, prove di riscatto. A Baku comanda Hamilton

Roba da stropicciarsi gli occhi. Da andare in giro chiedendosi se questo non sia un sogno, un miraggio, una allucinazione ottica. Mettiamola così: mai nella stagione la Ferrari aveva egemonizzato le prove libere del venerdì. È accaduto ieri a Baku. Due Rosse in fuga.

Sorpresa nella sorpresa, Lewis Hamilton è stato più veloce di Charles Leclerc. Altro evento rarissimo nel contesto di un 2025 fin qui avaro di soddisfazioni (eufemismo) per il sette volte campione del mondo… A sbattere. Ma, appunto, era solo venerdì. E le McLaren non hanno mai dato l’impressione di cercare la prestazione.

Per dí più, sia Piastri che Norris sono andati ad urtare le barriere. Oggi di sicuro ritroveranno la concentrazione. Anche perché, al di là del duello in famiglia per il titolo piloti, a Baku il team Papaya può matematicamente confermarsi campione del mondo tra i Costruttori.

Bene Kimi. Nel venerdì azero è stato brillante Kimi Antonelli: l’Harry Potter bolognese ha firmato con la Mercedes il quarto tempo, in scia al compagno di squadra George Russell. Il ragazzo ha bisogno di un risultato, per scacciare i fantasmi.

Le parole. Ha detto un rinfrancato Hamilton: "Nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata impegnativa perché ho dovuto abituarmi ai freni, ma abbiamo fatto dei buoni cambiamenti per la FP2. La macchina è sembrata migliore, tutto ha iniziato a funzionare bene e mi sono sentito sempre più a mio agio giro dopo giro. È stato molto positivo avere una seconda sessione così solida, probabilmente la mia migliore FP2 dell’anno finora, che dimostra i progressi che stiamo facendo. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui possiamo migliorare ma credo che stiamo andando nella giusta direzione".

Meno euforico Leclerc: "Quasi certamente le McLaren si sono nascoste. Penso però che in Ferrari ci sia parecchio potenziale questo weekend. Finora abbiamo fatto un buon lavoro, ma voglio tirare fuori ancora di più. I nostri avversari sembrano molto forti e mi aspetto qualche sorpresa in qualifica ma su questa pista può succedere di tutto, quindi vedremo cosa ci riserverà la giornata. Di sicuro lotteremo per una buona posizione sulla griglia di partenza", ha detto Charles.

In tv. A Baku la caccia alla pole scatta oggi a partire dalle 14. Diretta Sky.

l.t.