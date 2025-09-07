Ferrari, scia di rimpianti. Sfuma l’assist per Leclerc

Vabbè, questa è grossa. Tanto grossa che chiedo in anticipo scusa al leggendario Max Verstappen, che si è preso la pole di Monza 2025 pur non disponendo della monoposto migliore. Soltanto il Fenomeno olandese poteva fare un numero del genere, tenendo dietro le dominanti McLaren.

Ma, appunto, con rispetto parlando voglio parlare d’altro. Di un giallo che andrebbe affidato alla penna di Camilleri, il papà di Montalbano. O di Manzini, il babbo del commissario Schiavone. Magari loro ci avrebbero capito qualcosa.

E la scia? I fatti, adesso. Nel cuore della caccia alla pole, Leclerc non era lontano dalle McLaren e dalla Red Bull. E Hamilton già sapeva che comunque sarebbe stato chiamato a scontare una retrocessione di cinque posti sulla griglia di partenza, per effetto della penalità rimediata in Olanda.

Con queste premesse, era assolutamente logico, persino banale, che all’ultimo tentativo Hamilton sarebbe uscito dai box davanti a Leclerc, per tiragli la scia. Che sui lunghi rettilinei di Monza è assolutamente fondamentale!

Il contrario. Ora, in Ferrari non tutto fila liscio. Anzi, le cose vanno in diretta contrapposizione al buon senso! Quando Leclerc è tornato sull’asfalto davanti (davanti!) al Baronetto, beh, lo stupore è andato al potere in compagnia dello sgomento.

Ma che razza di logica ha determinato una soluzione del genere?!? Io non sono un ingenuo, non sto scrivendo che con la scia di Hamilton il tenero Leclerc avrebbe conquistato la pole. Ma così è stata deliberatamente scartata l’unica chance. Così è stata picconata la fiducia in questa gestione del reparto corse.

Mi chiedo: John Elkann, il presidente, è sul pezzo? Il mio amico Piero Ferrari, che per via paterna conosce il valore del gioco di squadra, è contento? Io dico di no.

La reazione. Alla fine della fiera, la vittima di questa assurdità, il povero Leclerc, si è rifugiato dietro lo scudo della diplomazia. Si è limitato ad osservare: "La faccenda della scia avrebbe potuto essere gestita diversamente". E Carletto è stato anche troppo morbido.

Quanto a Vasseur, che non ha avuto la forza di prendere l’unica decisione che andava presa, ha avventurosamente raccontato che i dati suggerivano e bla bla bla.

Morale. Oggi nel Gran Premio d’Italia una Ferrari parte dalla seconda fila ed è ovviamente quella di Charles. La Rossa di Hamilton, causa penalità, sarà in quinta fila.

Ha senso? No. Ma questa è la Ferrari del 2025.

In tv. Il Gran Premio d’Italia scatta oggi alle 15. Diretta Sky. Buona domenica.