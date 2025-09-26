Ferrari, sogno mondiale a un passo. Un inseguimento lungo 53 anni

Non accade da 53 anni: esattamente dal 1972, quando la 312 P del geniale Mauro Forghieri vinse dieci gare su dieci. Riuscirci con la Hypercar 499 ad oltre mezzo secolo di distanza, per giunta in casa della rivale Toyota!, avrebbe un sapore speciale. Anzi unico.

Insomma, eccoci qua: domenica in Giappone si corre la 6 Ore del Fuji, penultima tappa del Mondiale Wec, che un tempo si chiamava Mondiale Marche o Prototipi. E la Ferrari è lì, ad un passo dalla grande impresa.

Il pres. Sarebbe pure la prima gioia iridata per il presidente John Elkann. In carica dal 2018, il nipote di Gianni Agnelli ha fin qui accumulato solo delusioni con la Formula Uno. Ma se non altro gli va dato atto di aver fortemente voluto il ritorno del Cavallino al massimo livello nelle competizioni di durata, quella riservata alle macchine con ruote “coperte”, come si dice in gergo.

Già sono arrivati, grazie alla 499, tre trionfi consecutivi nella mitica 24 Ore di Le Mans. Manca il Mondiale, appunto.

Per Lauda. A rendere ancora più suggestiva l’attesa è il teatro della trasferta nipponica. Sebbene il tracciato nel frattempo sia stato modificato, il Fuji resta il luogo in cui nel 1976 Niki Lauda, reduce dal rogo del Nurburgring, si arrese alla pioggia, perdendo il titolo per un solo punto, a beneficio del suo amico e rivale James Hunt. Un episodio che ha fatto storia e pure…cinema, come dimostra il bel film Rush del regista hollywoodiano Ron Howard.

La classifica. Alla vigilia della 6 Ore giapponese, la Ferrari è al comando con 203 punti, davanti alla Porsche con 138 e alla Cadillac con 134. Per acquisire la matematica certezza del trionfo, il Cavallino dovrebbe uscire dal Fuji con almeno 66 punti di vantaggio per essere certo del titolo. Tradotto: alla Scuderia di Maranello basta guadagnare un solo punto su Porsche e non perderne più di tre dalla Cadillac per centrare l’obiettivo. Se una 499P ufficiale dovesse vincere e l’altra arrivasse al massimo in quarta posizione, la Ferrari potrebbe celebrare nel giorno in cui il Wec disputa il centesimo appuntamento dalla nascita del campionato, avvenuta nel 2012. In questi tredici anni Ferrari ha ottenuto 63 vittorie in gara: sette assolute in Hypercar, la categoria più importante, tre in Lmgt3, 31 in Gte Pro e 22 in Gte Am.

Sinner. In ballo c’è anche il trofeo riservato a chi guida, ai piloti. Nel Wec, al volante di ogni vettura si alternano tre drivers. I ferraristi Pier Guidi, Calado e Giovinazzi sono al comando di questa graduatoria. Anche loro potrebbero chiudere il discorso. A Giovinazzi sono arrivati gli auguri del suo grande amico Jannik Sinner, che sta in Asia pure lui, ma in Cina, per un torneo di tennis.

"Lui tifa per me e io per lui, ci sosteniamo a vicenda – ha raccontato Giovinazzi –. Ma al Fuji per noi non sarà facile. Negli ultimi due anni in Giappone non siamo riusciti a conquistare grandi risultati: la pista si è dimostrata finora ostica per noi. Mi aspetto una corsa non semplice, ma vi arriviamo con il morale alto dopo l’ultima prova ad Austin, in Texas".

Coletta. Al timone della Ferrari da durata c’è il manager italiano che più di qualcuno immagina destinato a raccogliere la scottante eredità di Fred Vasseur in Formula Uno: Antonello Coletta, che della 499, realizzata in collaborazione con la Dallara, è idealmente il papà. La sua posizione è prudente: "In classifica abbiamo un vantaggio e ci presentiamo in Giappone con l’obiettivo di mantenerlo, cogliendo il miglior risultato possibile. La 6 Ore del Fuji sarà una prova molto importante e impegnativa per la squadra. Non dobbiamo farci condizionare dalla tensione…"

Che, peraltro, dopo 53 anni (!) è pienamente giustificata…