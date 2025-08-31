Ferrari, soliti rimpianti dopo la sosta. McLaren da urlo, ma Max ci prova

Narra la leggenda che trent’anni fa, dopo le qualifiche di un Gp chiuse dalla Ferrari alle spalle di una scuderia romagnola, beh, Gianni Agnelli telefonò all’avvocato Montezemolo per dirgli: caro Luca, ma la F1 non deve poi essere tanto complicata se il concessionario Fiat di Faenza fa meglio di noi! E il riferimento era al grande Giancarlo Minardi, mio amico carissimo che ancora oggi è uno dei pochi a sapere di cosa parla quando si occupa di automobilismo.

Bene, anzi, male: ci risiamo. Ieri in Olanda Leclerc ha chiuso sesto con Hamilton settimo. E davanti alle Rosse si è infilata, come ai tempi della telefonata dell’Avvocato, anche la macchina confezionata a Faenza. La vettura non si chiama più Minardi, è il team satellite della Red Bull, ma sempre lì stiamo: fa un certo effetto trovare in griglia al quarto posto il franco algerino Hadjar. Pilota di qualità, per carità: ma la Ferrari è andata piano. Troppo piano.

Dominio. Le qualifiche sono state egemonizzate, come previsto, dalla spettacolare McLaren. Piastri (nella foto) ha negato la pole a Norris. Il corpo a corpo in salsa iridata tra i due alfieri Papaya continua. Solo la pioggia, se davvero oggi arrivasse a Zandvoort, potrebbe regalare una chance allo stoico Verstappen, terzo allo start. E l’acqua potrebbe anche facilitare la risalita di Kimi Antonelli, 11esimo.

Vasseur. Curiosa la spiegazione che del risultato Rosso ha dato il capo del reparto corse. Parole di Fred Vasseur: "Noi abbiamo fatto una buona rimonta dal venerdì quando perdevamo 6-7 decimi in due curve. Ma siamo partiti da troppo lontano. Dobbiamo fare un lavoro migliore il venerdì, cercare di recuperare un secondo è troppo. Su questa pista è difficile trovare il giusto bilanciamento e l’approccio corretto con le gomme. È un po’ frustrante perché penso che il quarto tempo fosse alla nostra portata ma come Charles ha ammesso, ha commesso un errore in curva 10. Lewis ha avuto un ottimo weekend fin qui, ma la situazione è simile a quella di Charles. Credo che in corsa avremo una buona opportunità di fare bene, dato che il nostro passo gara sembra buono. La McLaren è molto avanti, ma tra noi, Verstappen e Russell la lotta è ravvicinata, per cui tutto dipenderà dalla strategia e dalla gestione delle gomme". Mah.

I piloti. Non sprizzano ottimismo i drivers. Versione del Baronetto: "E’ stato difficile riuscire a portare la vettura nella giusta finestra di prestazione. E c’è ancora lavoro da fare rispetto alle squadre davanti. Detto questo, dopo la pausa estiva la nostra priorità era continuare a fare progressi, io ho visto un segnale incoraggiante nella giusta direzione". Sconsolato Carletto: "È stato un weekend complessivamente difficile, il che rende complicato prepararsi alla gara. Il bilanciamento della vettura la rende difficile da guidare e in qualifica non sono riuscito a mettere tutto insieme. Ma forse potremmo avere la possibilità di giocare con la strategia". Tradotto: è difficile immaginare persino il gradino più basso del podio.

