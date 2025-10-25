Ferrari, un Fuoco atteso 16 anni. Leclerc vola davanti ad Antonelli

Non accadeva da sedici anni. Dal 2009. Da quando Giancarlo Fisichella, sostituto dell’infortunato Felipe Massa, uscì per l’ultima volta dall’abitacolo della Ferrari.

Ieri sera in Messico, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio, un italiano è tornato in groppa al Cavallino di Formula 1. Antonio Fuoco ha riannodato il filo della Storia, prendendo per un’ora il posto di Lewis Hamilton, come permesso dai regolamenti.

Classe 1996, Fuoco meritava questa soddisfazione. Ha già contribuito alle fortune del Cavallino, aggiudicandosi con la 499 la 24 Ore di Le Mans. Ha perfezionato la conoscenza della Leggenda frequentando Elio Giusti, storico collaboratore del Drake. E la passione lo ha spinto al volante della Rossa da Gran Premio.

"Per me ovviamente è stata una emozione speciale – ha raccontato Antonio –. Non c’è pilota che non coltivi il sogno di guidare almeno una volta la Ferrari da Gran Premio. Adesso sono ancora più carico per l’appuntamento di novembre in Bahrain, dove con la 499 speriamo di conquistare quel titolo mondiale che alla Ferrari manca dal 1972".

I tempi. Ovviamente Fuoco si è messo al servizio della squadra: ha girato con le gomme più dure, è stato anche rallentato da un guasto ad un sensore, ma ha completato la sua missione, in coda alla graduatoria dei tempi.

Leclerc. Il più veloce nel venerdì messicano è stato il ferrarista…titolare: Charles Leclerc ha subito preso confidenza con il circuito, precedendo nella prima sessione Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes.

Ma, come sempre, le indicazioni che sui circuiti arrivano il venerdì vanno prese con le pinze e con le molle.

Il titolo. Nella corsa al Mondiale, la tappa messicana potrebbe rivelarsi decisiva. Verstappen è in rimonta e la Red Bull ha portato ulteriori aggiornamenti per questa tappa del campionato.

In McLaren ostentano però tranquillità: non temono la rimonta del fuoriclasse Bibitaro.

Scopriremo presto chi ha ragione.

La pole. Stasera alle 23 scatta la caccia alla pole. Diretta Sky.