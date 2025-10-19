F1 Gp Austin 2025, le pagelle di Leo Turrini. Verstappen corre da solo, Leclerc tostissimo

Roma, 19 ottobre 2025 – Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella sprint del sabato, conduce una gara totalmente in solitaria capitalizzando al meglio la pole position e guadagnando altri punti sulle McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, quinto. A completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc, che disputa un'ottima gara ma alla fine deve arrendersi a Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione.

Le pagelle di Leo Turrini

10 VERSTAPPEN. Si riappropria delle sane, antiche abitudini: cioè corre da solo, assecondato da una Red Bull che nelle sue mani è un gioiellino. In Texas Super Max ha fatto l’en plein: due pole, ha vinto la Sprint, ha dominato il Gran Premio. Quattro gare fa aveva un ritardo in classifica superiore ai cento punti. Andate a dare un’occhiata alla classifica adesso… 9 LECLERC. Tostissimo, sin dalla partenza. Non si lascia intimidire dalla McLaren, governa le situazioni con il piglio del condottiero e per lui è stato bello ritrovarsi tra i protagonisti di un Gp dopo tante domeniche malinconicamente spese nell’anonimato.

8 DOMENICALI. L’italianissimo capo della F1 somiglia sempre al protagonista della canzone di Renato Carosone: tu vuo’ fa l’americano. Il Dom ha siglato l’accordo con il colosso Apple per l’esclusiva tv negli States e ha rinnovato il contratto con Austin: in Texas si correrà fino al 2034. 8 COLAJANNI. Si allunga l’elenco degli ex ferraristi che vanno a rafforzare la concorrenza: adesso tocca all’ex capo della comunicazione Ferrari negli anni dei trionfi di Schumi, appena arruolato dalla McLaren. Sono solo coincidenze? 7,5 NORRIS. La Papaya ha smesso di essere un missile e Lando si arrangia. Strenua la ripetuta battaglia con Leclerc, ma Super Max era su un altro pianeta. La McLaren evidentemente ha un problema. O forse più di uno. 7 HAMILTON. Concreto, anche se alla distanza cala. In generale sembra migliorare l’affiatamento tra lui e la Rossa, c’è un progresso rispetto ad esibizioni talvolta imbarazzanti. Però il primo podio da ferrarista ancora non arriva. 7 VASSEUR. Eppure si muove. All’indomani delle parole di incoraggiamento di John Elkann, il capo del reparto corse del Cavallino può salutare la miglior prestazione stagionale della SF25. La Ferrari recupera punti sulla Mercedes in ottica secondo posto tra i costruttori. Meglio che niente. 5 PIASTRI. E’ finito in un buco nero. Non brilla più, si limita a gareggiare in difesa e forse comincia a vivere come un incubo la rimonta di Verstappen. O si ritrova in fretta oppure la bella favola di Oscar non avrà il lieto fine. 4 SAINZ. Dalle stelle alle stalle in un week end. Nella Sprint l’ex ferrarista era meritatamente salito sul podio con la Williams. Ma ieri sera un eccesso di esuberanza lo ha spedito addosso all’incolpevole Antonelli. Peccato per lo spagnolo e soprattutto per il bolognese.

0 BEN SULAYEM. Il successore di Jean Todt al vertice della federazione internazionale dell’automobile a dicembre si farà rieleggere in un modo non esattamente originale, men che meno encomiabile: in pratica non avrà concorrenti, gareggerà da solo. Resta da vedere come eserciterà il potere nel prossimo mandato: il bilancio, fin qui, non può essere definito esaltante