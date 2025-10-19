F1 Gp Austin 2025: Verstappen domina ancora, Norris lotta ed è 2°, Leclerc sul podio. La classifica aggiornata

Austin (Stati Uniti) 19 ottobre 2025 - Un cowboy solitario nel selvaggio deserto del Texas. Max Verstappen si conferma lo sceriffo del Circuito delle Americhe, quarta vittoria in carriera sul tracciato arrivata al termine di una gara dominata, dove nessuno è riuscito a tenergli testa. Dietro di lui, come facevano i pistoleri, un duello meraviglioso tra Lando Norris e Charles Leclerc accende tutta la corsa: alla fine la spunta il britannico di McLaren, mentre il monegasco si accomoda sul terzo gradino del podio. Lewis Hamilton conclude la corsa davanti a Oscar Piastri, solo quinto, mentre George Russell è sesto. Si accontenta del tredicesimo posto e del giro veloce della gara Kimi Antonelli, il quale paga purtroppo il contatto subito da Carlos Sainz.

In classifica Mondiale si accorcia il margine di Piastri e diventano solo 14 i punti di vantaggio su Norris, ma occhio a Verstappen, ora lontano solo 40 lunghezze dal primo posto in classifica iridata.

La gara

Super aggressivo nella sua strategia Leclerc: gomma rossa, unico tra i piloti di vertice, per cercare l'attacco al secondo posto e a Verstappen. La partenza dell'olandese è ideale e gli permette di mantenere senza sofferenze la prima posizione. Norris invece fatica leggermente di più sul lato sporco della pista e si deve difendere dall'attacco della Ferrari numero 16. Il monegasco si prende l'esterno e di trazione conquista la seconda posizione ai danni dell'inglese. Ottimi stacchi dal via anche per Hamilton e Piastri, entrambi bravissimi a passare Russell, leggermente più in difficoltà questa volta con la sua Mercedes. Dietro si accende la lotta, con Antonelli in zona punti. A differenza della sprint però nessun incidente nell'imbuto di Curva 1.

Leclerc non riesce a insidiare Verstappen, ma riesce benissimo a difendersi di Norris, non permettendo all'inglese di riconquistare subito la sua posizione. Si accende la lotta, con Hamilton dietro spettatore interessato della sfida per il secondo posto. La gara è interessante e diversi duelli si accendono per tutto lo schieramento, purtroppo però a pagarne le conseguenze è Antonelli. Al giro 7 il pilota italiano nel difendersi da Sainz, autore di un grande sorpasso qualche tornata prima su Bearman, purtroppo viene speronato dallo spagnolo. Per fortuna del ragazzo di Mercedes, la sua vettura si gira, precipita in ultima posizione, ma riesce a riprendere la corsa; ritiro invece per la Williams.

Dall'incidente scaturisce una Virtual Safety Car, dove solo Albon sceglie di cambiare gli pneumatici, montando gomma media, rispetto alla scelta iniziale della dura. Distacchi quasi invariati dopo la Virtual Safety Car e gara che riprende con la bandiera verde al nono giro dei 56 previsti. Poche emozioni dopo la bandiera verde, soprattutto perché Norris attende qualche giro prima di rimettersi in scia a Leclerc per attaccare la seconda posizione. Piastri dietro intanto fatica a tenere il ritmo dei primi quattro e perde contatto con il posteriore di Hamilton.

Al giro 16 torna all'opera Norris, nella lotta con Leclerc per il secondo posto. Il monegasco fa le spalle large ed è bravissimo in più di un'occasione a negare il passaggio al numero due della classifica Mondiale. Il britannico della McLaren deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del pilota della rossa e solo al giro 21 riesce a completare il sorpasso, in maniera aggressiva, dopo aver dovuto pagare anche in termini di track limits, avendo raggiunto il limite possibile senza ricevere penalità. Hamilton appena il connazionale si libera di Leclerc entra in azione e attacca il compagno di squadra. Bellissima lotta, maschia, vinta dal monegasco, il quale poi rientra ai box per montare gomma media e cercare di arrivare fino in fondo.

Per Leclerc comincia la gara di gestione fino alla linea a scacchi, per Norris invece il tentativo di assottigliare il gap per cercare l'attacco a Verstappen. Il monegasco è bravissimo a liberarsi in fretta dei piloti davanti a lui, riuscendo simultaneamente a tenere un ritmo sostenibile in termini di velocità e di salvaguardia dello pneumatico. Norris davanti invece diventa il più veloce in pista tra i piloti con gomma usurata e comincia a mettere pressione in casa Red Bull.

Il secondo tra i top drivers a effettuare il pit-stop è Piastri al giro 31, una scelta per proteggersi anche dall'attacco di Russell. Allo stesso modo nei confronti dell'australiano, Hamilton il giro dopo sceglie la via dei box per mantenere la sua virtuale quarta posizione. La scelta del leader Mondiale ha fatto scattare un effetto domino su tutti i primi della gara. Al giro 33 è la volta di Norris, poi anche Verstappen e Russell completano la loro sosta per cercare, tutti con gomma rossa a eccezione di Leclerc, di concludere così il Gran Premio. Si ricompone così la classifica dei primi giri, con Verstappen davanti a Leclerc, Norris e Hamilton, poi Piastri e Russell nei primi sei. Magra consolazione per Kimi Antonelli la soddisfazione del giro veloce, dopo aver purtroppo subito il contatto da Sainz.

Norris vuole il secondo posto e va all'attacco di Leclerc, ma il monegasco non si lascia nemmeno affiancare dal rivale, nella lotta per il secondo posto. È un bellissimo duello tra i due, con la Ferrari a vincere il primo confronto ravvicinato con le nuove mescole installate. Due giri di pressione, prima di dover alzare il piede e dover far respirare le sue gomme per il britannico, rinunciando così, almeno per ora, a completare il sorpasso. La tensione è altissima, il pilota della McLaren si concede circa cinque giri per rimettere in temperatura la gomma, prima di rimettersi a caccia del secondo posto.

Al giro 48 torna in azione Norris nella lotta contro la Ferrari per il secondo posto. Da oltre due secondi, il margine del monegaco si riduce drasticamente in appena tre giri. Al giro 51 il britannico rompe gli indugi e cerca di prendere di sorpresa Leclerc attaccando a Curva 1, ma il ferrarista incrocia e riguadagna la posizione a Curva 2. Nello snake però la McLaren resta incollata dietro alla Rossa e sul rettilineo tra Curva 11 e 12 il britannico è vicinissimo e porta nuovamente l'attacco. In questa occasione Norris si prende con forza e cattiveria l'interno, stacca forte e chiude il sorpasso pulito sulla Ferrari numero 16. Secondo posto conquistato con merito da parte del britannico, che ora può guardare con sorriso al risultato, anche se la vittoria resta un afffare per Max.

Max Verstappen, leader incontrastato, chiude davanti a tutti un Gran Premio dove non è stato mai messo in discussione da nessuno. Super vittoria e altri punti recuperati in classifica, riaprendo tutti i discorsi legati al Mondiale piloti. Norris approfitta del weekend no di Piastri e si porta a -14 in classifica iridata conquistando il secondo posto. Leclerc completa, con grande merito, il podio: la sua tattica ha infiammato la corsa, giocandosi le sue chance fino alla fine per la seconda posizione. Hamilton è quarto davanti a Piastri e Russell, mentre Tsunoda, Hulkenberg, Bearman e Alonso completano la zona punti. Antonelli conclude la gara al tredicesimo posto, ma si toglie la soddisfazione del giro veloce.

L'ordine di arrivo

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) a 7.959

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 15.373

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 28.536

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 29.678

6. George Russell (GBR/Mercedes) a 33.456

7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 52.714

8. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 57.249

9. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 64.722

10. Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) a 70.001

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 73.209

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 74.778

13. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 75.746

14. Alexander Albon (THA/Williams) a 80.000

15. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 83.043

16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 92.807

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1 giro

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

Carlos Sainz (SPA/Williams) out.

La classifica aggiornata : piloti – costruttori