Gp di Baku, le pagelle di Leo Turrini: Max immenso, Charles triste

Le pagelle di Leo Turrini al Gp di Baku.

10 VERSTAPPEN. Messaggio ai naviganti color Papaya: evidentemente Super Max non considera chiuso il discorso mondiale. Seconda vittoria consecutiva dopo Monza. Lui guida perfettamente, sa come gestire le difficoltà di un tracciato atipico e per di più la Red Bull è tornata competitiva e l’olandese non è tipo da mezze misure. Se batte le McLaren anche a Singapore…

10 SAINZ. Clamorosa resurrezione del Matador. La prima fila del sabato poteva essere figlia di un colpo di fortuna, ma in gara Carlitos ha guidato come era solito fare nei suoi giorni migliori, quando era vestito di Rosso. Un podio meritatissimo.

9 MEKIES. Horner chi? Sbalzato da Faenza al timone dei Bibitari, l’ex direttore sportivo della Ferrari sta facendo dimenticare il team principal dei record. Forse è solo merito di Verstappen, ma può darsi che il manager francese abbia riportato serenità in casa Red Bull.

8 ANTONELLI. Erano troppo pesanti le critiche che si erano abbattute sul bolognese: non appena la Mercedes riacquista competitività, Kimi è lì, non troppo distante da Russell, che rispetto a lui è un veterano. Il ragazzo d’Italia ha sfiorato il podio. Presto ci salirà di nuovo.

8 LAWSON. Sorprendente. Fa tutto benissimo nell’arco del week end, valorizzando i pregi della monoposto di Faenza. E’ possibile che questo neozelandese sia stato scaricato troppo presto dai Bibitari.

6 HAMILTON. Rimedia in qualche modo al disastro delle qualifiche ma alla fine della fiera il piazzamento è modesto. Un’altra domenica che non lascia traccia nel suo curriculum, un altro Gran Premio che lascia intatte tutte le perplessità. E il tempo passa…

5,5 LECLERC. Un fine settimana amarissimo per Carletto e non perché sia stato invitato dalla squadra a lasciare passare Hamilton. A Baku il vero Principe di Monaco non si è visto, non si è presentato. Probabilmente in lui sta iniziando a serpeggiare quella brutta cosa che si chiama rassegnazione.

5 NORRIS. Gli autogol di Piastri gli avevano spalancato non la porta ma un portone. Poteva recuperare un sacco di punti e invece ha galleggiato per tutta la gara nella mediocrità. Il suo problema sembra essere anche psicologico. E Verstappen si avvicina…

5 VASSEUR. Siamo sempre lì. Ad ogni gara la Ferrari, parole sue, non riesce mai a mettere insieme tutti i tasselli del mosaico. E’ legittimo continuare a chiedere come mai. Anche perché nel frattempo la Mercedes ha sottratto il secondo posto tra i costruttori al Cavallino…

4 BRIATORE. La sua Alpine è la peggior scuderia tra quelle iscritte al campionato. Zero progressi, uno sconcertante deficit di competitività, la sensazione che l’arrivo della power unit Mercedes nel 2026 sia l’unica speranza. Flavione ci aveva abituato a ben altro, in un’altra vita.

0 PIASTRI. Per mesi abbiamo tutti celebrato la freddezza dell’australiano, contrapponendo la sua solidità alle incertezze non rare del collega di lavoro Norris. Dopo di che nel fine settimana di Baku il nostro Oscar svela una inaspettata fragilità. Ha commesso due errori clamorosi fra qualifiche e gara. Roba da principiante. Che cominci ad avvertire la pressione della caccia al titolo iridato?