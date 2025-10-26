F1 Messico, Norris vola: vittoria e primato nel Mondiale, Leclerc sul podio davanti a Max. L’ordine d’arrivo

Città del Messico (Messico) 26 ottobre 2025 - Alcune previsioni attendevano una gara noiosa, ma al contrario il Gran Premio del Messico è stato uno spettacolo meraviglioso durato per tutti e 71 i giri. Lando Norris sopravvive alla staccata di Curva 1 e conquista una vittoria dal valore del primo posto nel Mondiale. Charles Leclerc conserva fino all'ultimo il secondo posto e batte in volata Max Verstappen. Oscar Piastri soffre, lotta e alla fine conquista un quinto posto comunque prezioso alle spalle del capolavoro di Oliver Bearman con la Haas. Kimi Antonelli per la prima volta in stagione batte il compagno di squadra in gara, mentre Lewis Hamilton è ottavo dopo aver subito una pesante penalità di 10''.

In classifica Norris ora ha 1 punto di vantaggio su Piastri e 36 su Verstappen. Mentre per quanto riguarda i costruttori la Ferrari ritorna al secondo posto, scavalcando nuovamente la Mercedes.

La gara

Un rettilineo da 800 metri separa la linea di partenza dalla prima curva e come prevedibile è pandemonio a quella staccata. Norris difende perfettamente la sua prima posizione, con una staccata pulita e spalle larghe per difendere un primo posto preziosissimo. Leclerc taglia la curva e deve lasciare la posizione proprio al pilota della McLaren, dovendosi accodare alle sue spalle. Lo stesso fa Max Verstappen, il quale prende la doppia scia delle Ferrari e prova ad attaccare all'esterno, ma blocca l'anteriore sinistra e taglia tutta la prima chicane, rientrando poi terzo e dovendo ridare la posizione all'inglese della Ferrari. Tanta frustrazione per Russell, molto polemico per il taglio delle curve da parte del pilota Red Bull. Dietro tante difficoltà per Piastri, il quale precipita in nona posizione, superato da Tsunoda e Bearman.

Norris vola via, allontanando rivali e potenziali problemi. Leclerc perde nei confronti dell'inglese di McLaren, ma è l'unico a tenere un ritmo simile a quello del leader della gara. Dietro di lui appena Hamilton perde il supporto del Drs dal compagno di squadra, Verstappen passa all'attacco e il duello è subito incandescente. I due piloti si toccano nella frenata di sia nella staccata di Curva 1, sia nella chicane di Curva 4 e 5. Hamilton esce largo e prende la via di fuga, tagliando la chiacane, andando a non utilizzare per altro le vie di fuga indicate. Di questa lotta prova ad approfittarne Bearman, il quale passa l'olandese e conquista la quarta posizione. Dietro invece ritiro per Liam Lawson.

Piastri è incastrato per diversi giri alle spalle di Tsunoda e solo all'undicesima tornata riesce a conquistare l'ottava posizione. Davanti invece arriva la decisione circa il taglio della chicane di Hamilton e sono 10 i secondi di penalità inflitti al ferrarista. Verstappen per la medesima infrazione nel duello viene invece assolto. Dopo un terzo di gara cominciano i primi pit-stop tra i piloti di vertice con gomma morbida: solo le Red Bull dei primi dieci hanno optato per una media come scelta dal via. Hamilton è il primo a prendere la via dei box, seguito da Russell, Antonelli e Piastri. Tutti e tre i piloti prendono la posizione ai danni dell'inglese della Ferrari. Lo stesso fa Bearman quando qualche giro più tardi effettua il suo cambio gomme e si conferma come primo del gruppetto in lotta per il terzo posto. Dietro Nico Hulkenberg invece è costretto anche lui al ritiro.

Norris è inarrestabile davanti: quasi 15 secondi di margine su Leclerc secondo, che al giro 32 prende la via dei box e monta gomme medie per arrivare fino in fondo. Poco alla volta invece tutti i piloti che hanno già effettuato la sosta arrivano alle spalle di Tsunoda e tutto il gruppo lo sfila nel giro di poche tornate. Al giro 34 invece effettua la sosta anche il leader Norris: rientra in pista con quasi 8 secondi di margine rispetto a Verstappen. Buono il ritmo di Leclerc con la gomma media, guadagna costantemente oltre un secondo al giro rispetto a Verstappen e comincia a mettere una seria ipoteca sul suo secondo posto. La gomma dell'olandese mostra segni di cedimento e allora al giro 38 prende la via dei box, per montare la gomma morbida e cercare l'assalto al podio.

Le posizioni sostanzialmente si cristallizano in una fase centrale della gara. Norris davanti mette oltre venti secondi tra sé e Leclerc. Bearman prova a gestire un clamoroso terzo posto, mentre Verstappen al giro 47 attacca e sorpassa Hamilton, conquista la settima posizione, che diventa in brevissimo tempo la terza. Davanti infatti il gruppo composto da Bearman, Russell, Antonelli, Piastri e Hamilton va ai box. I primi a fermarsi sono Piastri, Antonelli e Hamilton, con la McLaren a conquistare la settima posizione ai box. Nel giro successivo si coprono Bearman e Russell, i quali rientrano in lotta con l'altra Haas, quella di Ocon, una lotta però cortissima, visto come le gomme morbide nuove aiutano a sverniciare il pilota francese. La nuova classifica vede dunque Verstappen terzo, davanti a Bearman e Russell, con Piastri, Antonelli e Hamilton.

La gara diventa una di ritmo adesso. Leclerc vede Verstappen avvicinarsi di giro in giro sempre più e deve difendere la sua seconda posizione. Bearman difende il quarto posto dalla Mercedes di Russell, mentre Piastri mette nel mirino proprio la Freccia d'Argento del pilota inglese. Tanta fatica per l'australiano, ma al giro 60, dopo 3 tornate a farsi vedere, il leader iridato rompe gli indugi e completa un super sorpasso ai danni di Russell. Qualche giro dopo il britannico ridà la posizione in pista ad Antonelli, dopo che l'italiano gliel'aveva concessa prima del secondo pit-stop.

Gli ultimi due giri sono cruciali per la lotta Mondiale. Davanti Norris è solo in vetta, ma alle sue spalle Verstappen arriva all'attacco di Leclerc e Piastri all'attacco di Bearman. Si preannunciano due tornate di fuoco, ma a far da pompiere ci pensa Sainz. Il pilota della Williams è costretto a ritirarsi e lascia la macchina nei pressi della zona dello stadio. Una zona pericolosa che provoca la Virtual Safety Car e di fatto congela le posizioni praticametne fino al traguardo.

Lando Norris vince con merito il Gran Premio del Messico e ritorna leader del Mondiale di 3 punti sul compagno di squadra. Charles Leclerc mette la Ferrari al secondo posto, con Max Verstappen al terzo posto a completare il podio. Oliver Bearman realizza un capolavoro con la Haas: quarto posto per lui e la scuderia statunitense, davanti a Oscar Piastri, che ora dovrà reagire alla leadership persa enl Mondiale. Kimi Antonelli per la prima volta in stagione chiude la corsa davanti a George Russell, mentre Lewis Hamilton è ottavo. Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto completano la zona punti.

L'ordine di arrivo

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.324

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 31.049

4. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 40.955

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 42.065

6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 47.837

7. George Russell (GBR/Mercedes) a 50.287

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 56.446

9. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 75.464

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 76.863

11. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 79.048

12. Alexander Albon (THA/Williams) a 1 giro

13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 1 giro

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 1 giro

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 giro

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 giro

Carlos Sainz (SPA/Williams) out; Nico Hulkenberg (GER/Sauber) out; Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) out; Fernando Alonso (SPA/Aston Martin) out.