Gp Messico 2025, orari e dove vederlo in tv

Città del Messico (Messico), 24 ottobre 2025 - La Formula 1 è pronta ad un back-to-back, con il secondo week-end di gara consecutivo. Archiviato il Gran Premio degli Stati Uniti d'America ad Austin, il Circus si sposta a sud, per la precisione in Messico. Max Verstappen proverà a mantenere aperto il mondiale contro i due piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, che si contendono l'alloro in questo esatto ordine di classifica. L'olandese campione in carica proverà ad inserirsi come terzo incomodo fino alla fine, dopo aver rosicchiato più di 60 punti dal rivale australiano negli ultimi appuntamenti e a cinque corse dalla fine del mondiale. All'autodromo Hermanos Rodriguez cercheranno di essere protagoniste anche le Ferrari, che hanno recuperato performance in Texas dove hanno portato a casa un podio e un quarto posto, rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il circuito del Messico

Il Gran Premio del Messico è uno degli appuntamenti fissi della Formula 1, dopo che è rientrato in calendario nel 2015. La lunga assenza di 23 anni era stata interrotta dal successo di Nico Rosberg a bordo della Mercedes, in una pista che presenta un layout modificato rispetto a quello a cui i fan di vecchia data della Formula 1 erano abituati. L'Autodromo dei fratelli Rodriguez si colloca in un parco a Città del Messico, ad una quota decisamente inusuale per un circuito, ovvero a ben 2300 metri sul livello del mare. Questa caratteristica rende la corsa messicana una delle più probanti per le monoposto, messe a dura prova specialmente sul fronte delle temperature della power unit e dei freni. Di contro, l'aria più rarefatta riduce il livello di drag, e il lunghissimo rettilineo di partenza contribuisce ancor di più per favorire velocità di punta molto elevate, nonostante qui si utilizzi un setup con carico aerodinamico alto.

Il layout della pista prevede, oltre al già citato rettilineo del primo settore, un altro dritto che accompagna i piloti ad un tratto molto lento con un tornante. Da qui in poi la pista presenta delle curve da affrontare con un importante carico laterale, prima dell'immissione nel tratto dello stadio, che impreziosisce l'ultimo settore del tracciato. Per quanto riguarda i protagonisti che hanno animato il Gran Premio del Messico nel corso della storia, Max Verstappen detiene il maggior numero di successi, ben cinque. A seguire ci sono Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell e Lewis Hamilton, tutti fermi a quota due. La scuderia più titolata qui è la Red Bull con cinque trionfi, mentre hanno conquistato tre primi posti la Lotus, la McLaren, la Williams, la Mercedes e la Ferrari. Tra i piloti in attività Leclerc è quello con più pole position, due, battuto in passato dal record di Jim Clark (4) e da Senna e Mansell (3).

Orario e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio del Messico comincerà a partire da oggi, venerdì 24 ottobre, con orari serali per noi italiani a causa del fuso orario. Si tratta di un week-end dal format classico, a differenza di quello con la Sprint Race vissuto pochi giorni fa in Texas, ad Austin. Spazio dunque a tre sessioni di prove libere, una di qualifica e alla corsa della domenica. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e sulle piattaforme streaming Sky Go e NOW. TV8 metterà a disposizione dei telespettatori in chiaro la qualifica del sabato e la gara di domenica, ma soltanto in differita. Venerdì 24 ottobre Prove Libere 1: ore 20:30 Prove Libere 2: ore 00:00 Sabato 25 ottobre Prove Libere 3: ore 19:30 Qualifiche: ore 23 (differita su TV8 alle 00:30 di domenica) Domenica 26 ottobre Gara: ore 21 (differita su TV8 alle 22:30) Leggi anche: Ferrari a caccia del podio in Messico