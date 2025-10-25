Gp Messico, libere: Norris velocissimo nei long run, ma Verstappen c'è

Città del Messico (Messico), 25 ottobre 2025 - La prima giornata del fine settimana valida per il Gran Premio del Messico è andata in archivio. Il venerdì ha visto i piloti scendere in pista per le prime due sessioni di prove libere, sul tracciato dell'Autodromo Hermanos Rodriguez a Città del Messico. La prima sessione ha visto Charles Leclerc svettare su tutti nella classifica dei migliori tempi, in un'ora di lavori in pista che è servita più che altro per prendere confidenza con l'asfalto molto sporco. Proprio per questo motivo tanti rookie hanno preso il posto dei piloti titolari, lasciati "a riposo" fino all'inizio della seconda sessione. In questa è stato Verstappen a prendersi il primo posto nelle simulazioni di qualifica, seguito da Leclerc e Kimi Antonelli. Quarta la McLaren di Lando Norris e dodicesimo il leader del mondiale Oscar Piastri. Il britannico del team papaya ha sfoggiato tempi stratosferici nelle simulazioni di long run, lasciando le briciole anche allo stesso vicino di box australiano.

Il riassunto della prima sessione di libere

Nell'ora di cena italiana è andata in scena la prima sessione di prove libere del fine settimana messicano. Charles Leclerc ha comandato la classifica dei migliori tempi sul giro, registrando un crono di 1:18.380 con le gomme morbide. Il monegasco si è messo alle spalle Kimi Antonelli, in un'ora di lavoro che però ha offerto ben poco di quelle che saranno le vere prestazioni dei team. L'asfalto era molto sporco e le scuderie hanno deciso di far scendere in pista un pilota rookie e uno titolare. Lindblad ha guidato la Red Bull di Verstappen ed è stato l'unico ad infilarsi in classifica nel mischione dei piloti ufficiali, mentre tutti gli altri hanno occupato la seconda metà della graduatoria. O'Ward ha guidato la McLaren di Norris, Vesti la Mercedes di Russell, Aron l'Alpine di Gasly, Hirakawa la Haas di Bearman, Iwasa la Racing Bulls di Lawson, Browning la Williams di Sainz, Crawford la Aston Martin di Stroll e Fuoco la Ferrari di Hamilton.

Il riassunto della seconda sessione di libere

Nella mezzanotte italiana, a cavallo tra il venerdì e il sabato, i piloti sono tornati in pista per la seconda sessione di giornata. Stavolta erano presenti tutti i titolari e Max Verstappen ha messo la sua RB21 in cima alla classifica. L'olandese è stato il più veloce con le soft, seguita da Leclerc e da Antonelli. Quarto Norris con la prima delle due McLaren, mentre Piastri non ha messo insieme un giro ed è soltanto dodicesimo a otto decimi dal crono più veloce. Nell'ultimo quarto d'ora i team hanno cominciato a provare dei mini long run per capire il degrado degli pneumatici e iniziare ad accumulare un po' di chilometri per verificare le scelte di setup in ottica gara. Il passo di Norris è stato il migliore tra i top, Leclerc e Antonelli sono stati piuttosto costanti e Piastri, al contrario, è apparso più lento del suo compagno di squadra.

