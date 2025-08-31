Gp d’Olanda 2025, le pagelle di Leo Turrini

Le pagelle del Gp d’Olanda di Formula 1

10 HADJAR. La scuderia di Faenza torna sul podio grazie a questo francese di origini algerine, formidabile per l’intero arco del week end. Figlio di un illustre fisico, cultore del mito di Muhammad Ali, conferma di avere tutto per aspirare ad un grande futuro. Magari quando la Red Bull si deciderà a promuoverlo accanto a Verstappen. Dovrebbe accadere nel 2026.

10 PIASTRI. Imperturbabile. Non sbaglia allo start, prende vantaggio, per tre volte la safety car glielo azzera e però lui non fa una piega. Domina con la disinvoltura del predestinato e la sfortuna di Norris lo trasforma nel grande favorito per il titolo iridato.

9 LECLERC. E che gli vuoi dire? La partenza è spettacolare, il sorpasso ai danni di Russell fa addirittura venire in mente Gilles Villeneuve, dopo di che l’assalto di Antonelli gli distrugge la gara. Evidentemente la dea bendata non ha la benché minima intenzione di portargli rispetto. Che tristezza (e che sfiga, eh).

Gli opposti destini di Leclerc e Hamilton

9 MAYA WEUG. Almeno c’è una ferrarista che vince: l’allieva della Accademia di Maranello ha dominato la gara femminile di Zandvoort ed è salita al secondo posto nella classifica generale con 107 punti all’attivo, venti in meno della leader Dorian Pin cui ne ha recuperati 17. La quota Rosa della Rossa.

8 VERSTAPPEN. Non tradisce l’entusiasmo dei connazionali, nel senso che fino sotto la bandiera a scacchi tiene vivo il sogno di una impossibile vittoria. Dispensa sempre emozioni, come nello spunto al via che castiga Norris. Avercene, di campioni così…

8 BEARMAN. Questo Orsetto di scuola ferrarista ha talento. Scatta dal fondo, usa la testa, compensa con l’intelligenza tattica i limiti della Haas e fra una safety car e l’altra si prende un piazzamento impensabile alla partenza. Bravo.

7 NORRIS. Che gran brutta botta. La sua McLaren si rompe sul più bello e lascia punti pesantissimi per strada. E’ innocente nel caso specifico, però al via si lascia beffare da Verstappen e da lì per lui tutto si complica. Adesso andare a prendere Piastri diventa davvero dura.

6 ALONSO. Il vecchio zio delle Asturie non molla, in qualche modo entra pure in zona punti però con la Aston Martin finisce dietro il compagno Stroll. In ogni caso Fernandone rimane irresistibile con i suoi commenti via radio: quando smette con la F1, ha un futuro come cabarettusta!

5 VASSEUR. Ovviamente mica è colpa sua se Hamilton va a sbattere e se Leclerc viene centrato da Antonelli. Ma in Olanda dopo la pausa la Ferrari si è presentata senza progressi rispetto al recente passato. E fra qualche giorno è in calendario il Gran Premio d’Italia. Auguri, ne ha bisogno.

5 ANTONELLI. Povero Harry Potter! Kimi stava forse disputando la miglior gara della stagione quando un eccesso di esuberanza ha innescato l’incidente con Leclerc. Una brutta botta per l’auto stima del giovanotto bolognese, però conviene sempre ricordare che non ha nemmeno vent’anni…

0 HAMILTON. Ormai il suo è un viaggio nell’incubo. Fosse ancora tra noi Sergio Leone, gli dedicherebbe un film intitolato “C’era una volta un Baronetto sette volte campione del mondo”. Ha commesso un errore grave, non esattamente il miglior viatico per il suo debutto da ferrarista a Monza. Domanda inevitabile: ne valeva la pena?