GP Stati Uniti, Verstappen in pole per la Sprint Race. Ferrari in affanno. La griglia

Austin (Stati Uniti d'America), 18 ottobre 2025 - La prima giornata in pista ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti d'America, è andata in archivio. In questo venerdì si è disputata l'unica sessione di prove libere e la Sprint Qualifying, la sessione di qualifica valida per la gara Sprint che si disputerà domani. Durante le libere i team hanno lavorato sodo sul passo gara e in maniera più sbrigativa sul giro veloce. Quando si è andati a fare sul serio, ovvero qualche ora dopo in qualifica, Max Verstappen ha brillato e si è preso la pole position. Alle sue spalle in griglia di partenza ci saranno le due McLaren di Norris e Piastri in questo ordine, seguite da uno straordinario e sorprendente Nico Hulkenberg. Male le due Ferrari, che riescono a strappare l'accesso alla SQ3 per il rotto della cuffia e scatteranno in ottava posizione con Hamilton e in decima con Leclerc.

La sessione di prove libere

Tutti i team hanno cercato di sfruttare al massimo l'unica sessione di prova libera di questo fine settimana. Sessanta minuti intensi, alla fine dei quali Lando Norris torreggia in cima alla classifica dei migliori tempi sul giro. L'inglese ha abbassato di tre decimi il miglior crono del 2024 con le gomme soft e lui, come gli altri, ha sfruttato soltanto le ultime battute della sessione per registrare un giro da qualifica. Il focus principale è andato sulla gara di domenica, sul grip e sul degrado della gomma dura, che andrà per la maggiore durante la corsa. Tornando alla classifica dei tempi, un sorprendente Hulkenberg ha chiuso al secondo posto davanti a Piastri. Hamilton ha occupato l'ottava posizione e Leclerc non ha potuto effettuare neppure un giro lanciato vero e proprio, a causa di un problema alla trasmissione della sua SF-25. Alonso ha concluso quarto, Verstappen quinto e Albon sesto. In settima piazza la Mercedes di Russell, mentre Antonelli non ha provato a girare con le rosse ed ha terminato diciottesimo.

La Sprint Qualifying

Leclerc rischia grosso nel SQ1, quando si ritrova ad effettuare i primi giri veloci del suo fine settimana in una sessione già importante per indirizzare l'andamento del week-end. Il primo giro del ferrarista è abbastanza lento e nel secondo trova tantissimo traffico, ma alla fine riesce a spuntarla in tredicesima posizione. Ad essere eliminati sono Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon e Bortoleto, mentre Norris, Verstappen e Piastri comandano la classifica. La Ferrari arranca anche nella SQ2, quando Leclerc chiude ottavo ed Hamilton taglia fuori all'ultimo Kimi Antonelli per soli sei millesimi. Si ripete il trittico in vetta: le due McLaren con in mezzo Verstappen. Gli eliminati, a parte il già citato pilota italiano della Mercedes, sono Hadjar, Gasly, Stroll e Lawson. Nell'ultima fase della qualifica, quella decisiva per le prime dieci posizioni, è Verstappen a conquistare la pole position per la Sprint di domani. L'olandese partirà davanti a Norris e a Piastri, grazie ad un margine di 71 millesimi sull'inglese e di quasi tre decimi sull'australiano. Quarto un super Hulkenberg sulla Sauber, davanti anche a Russell. Sesto Alonso, settimo Sainz, ottavo Hamilton, nono Albon e decimo Leclerc.

La griglia di partenza

1^ fila 1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'32"143 alla media di 215,391 km/h 2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'32"214

2^ fila 3. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'32"523 4. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1'32"645

3^ fila 5. George Russell (Gbr) Mercedes 1'32"888 6. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1'32"910

4^ fila 7. Carlos Sainz (Esp) Williams 1'32"911 8. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'33"035

5^ fila 9. Alexander Albon (Tha) Williams 1'33"099 10. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'33"104

6^ fila 11. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'34"018 12. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1'34"241

7^ fila 13. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'34"258 14. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'34"394

8^ fila 15. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls no time 16. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1'35"159

9^ fila 17. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1'35"246 18. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1'35"259

10^ fila 19. Esteban Ocon (Fra) Haas 1'36"003 20. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber no time.

