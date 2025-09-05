Hamilton gregario? "A me va bene». Lewis sogna il colpaccio a Monza, ma può aiutare Leclerc per la pole

Monza e la Ferrari, cronaca (ma anche storia) di una emozione infinita. Narra la leggenda che per il Drake nulla valesse quanto la vittoria nel cuore della Brianza. Ma chissà se era davvero così! Di sicuro, per la Scuderia questo è un appuntamento speciale. Anzi unico. E figuriamoci in un 2025 avaro di soddisfazioni (eufemismo) e con il ricordo fresco dell’impresa di Charles Leclerc, giusto dodici mesi fa.

Però, abbiano pazienza i miei quattro lettori: come faccio a non segnalare, pur nella depressione post Olanda, che per la prima volta in carriera un certo Lewis Hamilton si presenta a Monza di Rosso vestito?!?

"Che brivido". E infatti il Baronetto ieri si è sforzato di mettere da parte la malinconia per i risultati mai arrivati. Parlando di emozioni: "Io sono già salito sul podio di Monza, so cosa significa. Ma mai ho immaginato come possa essere salirci da pilota Ferrari: penso che ogni sensazione astratta sia lontana da quello che proverei dal vivo. Monza è qualcosa di incredibile. Il parco, il circuito storico e i tifosi con le bandiere rosse: non ci sono parole per descrivere il brivido…"

La scia. E però Hamilton da ferrarista debutta a Monza con la zavorra dí cinque posizioni in meno sulla griglia di partenza, effetto della penalità rimediata in Olanda. Da qui la suggestione: in Brianza la scia spesso è decisiva. Lewis accetterà di tirarla a Leclerc? Hamilton gregario di Carletto? Pare di sì. "Premesso che la punizione di Zandvoort la trovo eccessiva, so bene che qui la scia può dare benefici, anche se significa sacrificare a priori uno dei due piloti. Non so se Vasseur voglia chiedermelo ma nel caso okay, se servisse a Charles per conquistare la pole, sarei disponibile a farlo, anche se avessi il passo per ottenerla io". Vedremo.

Il morale. Hamilton ha anche riflettuto a voce alta sulla mancanza dí risultati. "In Olanda ho sbagliato in modo insolito per me, però è bello che il team rimanga ottimista. Mi supportano sempre al massimo e dopo Zandvoort abbiamo cercato di capire cosa fosse accaduto perché giuro che non è stata una mancanza di concentrazione da parte mia. Ci sono stati tanti aspetti che hanno contribuito all’errore: avevamo un piccolo problema a scalare le marce, il che ha portato al bloccaggio. Sono anche andato un po’ più largo rispetto al giro prima. Ma si impara dall’errore e in generale credo la direzione sia quella giusta". Anche qui vedremo.

Vasseur. E l’uomo che dovrà decidere sulla trasformazione di Hamilton in gregario di Leclerc, cioè Fred Vasseur, che ne dice? Ecco qua. "Forse con Lewis all’inizio abbiamo sottovalutato l’impatto di un cambiamento così drastico dopo quasi vent’anni in F1 in team britannici. Ad ogni modo la fiducia in lui è intatta, ha tutto il nostro appoggio. Monza? Come ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di scendere in pista qui e quest’anno ancora di più, visto che veniamo dalla gara di Zandvoort nella quale non abbiamo ottenuto i risultati sperati pur avendo dimostrato di avere il passo per fare bene. Essere circondati dalla passione dei nostri tifosi è una motivazione straordinaria per tutta la squadra, che ci spinge a mettere l’anima in tutto ciò che facciamo. Dovremo essere impeccabili". Segue Messa cantata.

In pista. Oggi alle 13,30 e alle 17 le due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Diretta Sky.