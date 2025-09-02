Hamilton, Monza ultima chiamata. La Ferrari aspetta il vero Lewis

Tanto tempo fa, l’onorevole Oscar Luigi Scalfaro commentò così l’ennesima esternazione dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga: "Qui non siamo alla frutta, siamo già all’ammazzacaffé". Sommessamente, senza agitare polveroni!, in Ferrari stanno iniziando a porsi, nelle segrete stanze, una domanda che rievoca la frase di Scalfaro. Ma con Hamilton, insomma, non è che per caso siamo già all’ammazzacaffe’?…

Gli errori. In Olanda, il sette volte campione del mondo aveva promesso di avviare una personalissima riscossa. E fino alle qualifiche del sabato le cose erano andate discretamente: il Baronetto era sempre dietro Leclerc, ma vicino vicino. Dopo di che, il patatrac. Doppio. Durante i giri che precedono la formazione dello schieramento di partenza, tutti i piloti avevano ricevuto l’ordine di rispettare il limite di velocità nell’avvicinamento alla corsia box, per ragioni di sicurezza. Tutti si sono attenuti alla direttiva dei giudici di gara. Tutti, meno uno. Indovinate chi.

L’autogol. L’episodio, francamente imbarazzante, costerà ad Hamilton cinque posizioni allo start del Gran Premio d’Italia. Tradotto: un altro settimo posto in qualifica, come in Olanda, si trasformerebbe in una retrocessione alla dodicesima casella al via. A Monza. Roba da matti. Non solo. A Zandvoort, in gara, Lewis ha perso il controllo della vettura quando dal cielo sono cadute due gocce d’acqua. Nessuno ha sbagliato, nella circostanza. Solo lui.

L’ansia. Ce n’è abbastanza per attivare il più classico dei tormentoni. Che cosa sta accadendo al driver dei record? Perché somma errori così plateali? È deconcentrato perché deluso da una Rossa inferiore a tutte le aspettative (e questa, beninteso, mica è colpa sua)? È demotivato perché John Elkann e Fred Vasseur gli avevano promesso il paradiso e invece si è ritrovato nel purgatorio della delusione permanente? Boh. Come ormai mi tocca scrivere da mesi, forte è il sospetto che soltanto il Baronetto conosca la risposta. Che è chiusa dentro la sua anima. Ma, se come diceva in tv Corrado Guzzanti nei panni di Quelo, la risposta fosse sbagliata?

L’attesa. Di sicuro Hamilton arriva a Monza nel modo peggiore. Restano però valide le frasi che pronunciò quando si vestì di Rosso: "Per anni e anni ho sentito raccontare dai miei colleghi quanto è bello vivere un Gran Premio d’Italia guidando la Ferrari. Finalmente toccherà a me, non vedo l’ora". A patto di evitare l’ammazzacaffé, eh.