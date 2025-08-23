IL FENOMENO. Il debutto nel 2017. C’è anche Russell

La prima gara virtuale di F1 è stata il 21 agosto 2017 con il videogioco ufficiale di Formula 1. Oltre 60mila i piloti che hanno partecipato alle varie fasi del ‘battesimo’. Un weekend di gara seguito da 123 Paesi capace di generare oltre 20 milioni di ‘reazioni’ sui social. E’ un campionato a tutti gli effetti, con piloti, ingegneri e team manager. Anche le scuderie della F1 reale hanno creato i loro team ufficiali. E nella prima metà del 2020 si è svolta la Virtual Grand Prix Series: in pista piloti ed ex piloti di F1. George Russell vinse 4 gare e fu incoronato campione.