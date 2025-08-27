Il marchio americano ufficializza i piloti 2026, sono gli ex di Mercedes e Red Bull. Bottas-Perez, Cadillac punta sui gregari di lusso

Meglio l’usato sicuro! Questo debbono aver pensato i grandi capi della Cadillac. Il glorioso marchio statunitense, per inciso molto caro a Donald Trump, si appresta a sbarcare in F1 nel 2026. Lo farà appoggiandosi alla italianissima Dallara per la realizzazione della monoposto e servendosi della power unit Ferrari.

Ma i piloti? Ecco qua l’annuncio ufficiale: Bottas e Perez. Due…vegliardi, simboli anche anagrafici di un tempo che pareva spazzato via dalla moda giovanilista, dai Verstappen e dai Leclerc, da Norris a Piastri, fino all’emilianissimo Kimi Antonelli.

E invece no: vecchio è bello. Almeno così la pensano dall’altra parte dell’Oceano. Del resto alla Casa Bianca The Donald va per gli ottanta…

Chi sono. Valtteri Viktor Bottas, finlandese, è nato nel 1989. Ha debuttato in Formula 1 nel 2013 con la Williams ed è passato nel 2017 alla Mercedes, con la quale ha vinto 10 gare ed è stato vicecampione del mondo nel 2019 e 2020. Dal 2022 al 2023 è stato un pilota dell’Alfa Romeo, precedente denominazione dell’attuale Sauber, con la quale ha corso nel 2024.

Gregario fedele di Lewis Hamilton sulla Freccia d’Argento, alle dieci vittorie somma 67 podi e 20 pole position. Non è mai stato un fulmine di guerra, eppure i numeri non sono disprezzabili.

Il messicano. La storia di Sergio Perez è simile. Classe 1990, allievo della Accademia Ferrari, ha debuttato in Formula 1 nel 2011 con la Sauber. Non andava piano, tanto che in McLaren lo scelsero nel 2013 al posto di un certo Lewis Hamilton. Non funzionò ma Perez si è rifatto una immagine con la Racing Point, già Force India, con la quale ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera vincendo il Gran Premio del Sakhir nel 2020, diventando il secondo messicano dopo Pedro Rodríguez de la Vega a vincere un Gran Premio. Dí più: Sergio è stato il primo driver, nella storia della Formula 1, a vincere una gara dopo essere stato classificato in ultima posizione alla fine del primo giro.

Poi è arrivata la Red Bull, che tra il 2021 e il 2024 gli ha affidato lo scomodo ruolo di partner di quel satanasso di Max Verstappen. Bilancio complessivo in carriera: 6 vittorie, 3 pole, 39 podi e l’etichetta di vice-campione del mondo nel 2023, alle spalle del compagno di scuderia. Poi è stato licenziato, ma non è che i suoi sostituti in casa Bibitara (prima il neozelandese Lawson, adesso il giapponese Tsunoda) abbiano fatto meglio di lui.

Riusciranno i nostri ingrigiti eroi a rendere credibile la sfida Cadillac? Dimostreranno che l’era dei baby piloti è stata una moda passeggera? Lo scopriremo nel 2026, a bordo di una Cadillac.