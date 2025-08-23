Il romano Daniele Haddad ha lasciato la gioielleria di famiglia per diventare un professionista delle sim racing "Ora sono nel team di Courtois, portiere del Real Madrid». "Formula 1 virtuale. Non è un gioco»

La sua vita è un viaggio fatto di curve, fuoripista, sorpassi. Correndo dietro al “sogno di fare il giro perfetto” in Formula 1. Daniele Haddad, classe 1992 da Roma, è un pilota fuori dal comune. La sua passione sfreccia nel mondo virtuale della F1 eSports. Ora è anche istruttore e team manager della scuderia di sim racing fondata dal portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois. Nel suo libro “Il giro perfetto” chiarisce subito, nel sottotitolo, che “il sim racing non è solo un gioco”. Eppure tutto è iniziato da lì...

"In effetti sì, i primi giri li ho fatti nella mia cameretta, con un joypad in mano e il sogno della Formula 1 in testa. Una passione fin da ragazzino, piano piano, anno dopo anno sono riuscito a costruirmi un simulatore casalingo per correre con F1 ‘98. Un Natale mi sono fatto regalare il volante, un compleanno la pedaliera, poi uno schermo serio, il sedile e così via. Ma voglio dire che non stavo giocando: io guidavo. Quello volevo fare".

Quando il “gioco” si è fatto serio?

"Lavoravo nella gioielleria di famiglia, ho fatto la scuola Rolex e sono specializzato nella riparazione di orologi. e nel tempo libero mi chiudevo in camera, accendevo il computer e mi allenavo sui circuiti del Mondiale. Poi sono arrivate le prime gare online, sfidando anche piloti professionisti".

La svolta?

"Quando ho vinto la mia prima gara a livello europeo. Lì è iniziata la mia carriera nella F1 virtuale. E ho avuto l’opportunità di diventare pilota ufficiale dei team eSports di Aston Martin, Racing Point e Williams. Il sogno si stava avverando".

E ora è diventato un lavoro a tutti gli effetti?

"Posso dire di essere riuscito a trasformare una passione infantile in una carriera professionale. Questo sì. Ma non è stata una passeggiata, ho affrontato momenti duri, rinunce, vittorie e trasformazioni personali. Il sim racing è allenamento, disciplina, identità".

Eppure...

"Eppure, soprattutto qui in Italia, ancora in tanti pensano che gli eSports siano ancora solo un gioco. Invece hanno un grande potenziale. All’inizio, nel 2017, quando è partito il primo campionato, nessuno avrebbe mai pensato che un ‘videogioco’ avrebbe potuto creare grandi opportunità. Il sim racing può essere un motore incredibile per avvicinare i giovani alla Formula 1 reale, può diventare uno strumento di marketing come le serie sui piloti o il film sulla Formula 1 con Brad Pitt".

Quando era bambino queste cose non c’erano: qual è stata la molla?

"Basta una sola parola. Un solo marchio: Ferrari. Nella buona e nella cattiva sorte. Il tifo per la Rossa è un istinto naturale. E ovviamente ho sempre sostenuto i piloti del Cavallino, da Schumacher ad Alonso, a Vettel. Ricordo ancora, anche con un po’ di nostalgia, quando d’estate vedevo le partenze dei Gran premi al bar della spiaggia".

Non ha mai pensato o provato, a passare dal virtuale al reale?

"Purtroppo ho iniziato tardi, anche se quando sono partito mi sono detto che gli eSport potevano essere l’unica opportunità per avvicinarmi ed entrare in Formula 1. Nel sim racing ho raggiunto ottimi traguardi e raccolto grandi soddisfazioni. Probabilmente se avessi avuto qualche anno in meno ci sarebbe stata qualche chance in più. Ormai sono vecchio. In ogni caso una transizione nel reale la vorrei fare, magari con qualche test. Anche perché, lo confesso, nell’abitacolo di una vera monoposto non ci sono mai entrato per affrontare una pista".

Pensa che sarebbe complicato passare dal virtuale al reale? C’è un abisso oppure potrebbe avvicinarsi ai tempi dei piloti veri?

"Intanto va chiarita una differenza sugli eSports: chi è un fenomeno a calcio nel virtuale non è affatto detto che abbia dei piedi buoni anche su un campo reale: gioca a calcio muovendo le dita su un joypad. Noi piloti, invece, guidiamo veramente. Certo, i simulatori dei team sono molto più vicini alla realtà, sono dettagliatissimi e molte cose provate vengono poi portate in pista. Le postazioni di sim racing, invece, sono un po’ meno reali, ma la preparazione di un weekend di gare è simile. Non dimentichiamoci, poi, che negli eSport l’elemento della velocità lo perdi un po’".

Ma i tempi?

"Nel campionato virtuale non tutte le piste sono laser scan, ovvero non sono perfettamente sovrapponibili a quelle reali, tuttavia sul giro riusciamo ad avvicinarci di un secondo, mediamente, rispetto al crono dei piloti ‘veri’. Non male, direi".

Ha delle piste preferite?

"La risposta è facile: tutte quelle in cui ho sempre fatto bene. Scherzi a parte, direi che nel sim racing, proprio perché ti manca il fascino delle sensazioni della velocità, i circuiti migliori sono quelli guidati. Al primo posto metterei Suzuka, anche Spa o il Bahrein. In Italia Imola mi piace molto ed è un vero peccato che dall’anno prossimo non sia più nel calendario del Mondiale. A Monza, invece, c’è poco guidato e forse è un po’ meno emozionante al simulatore. Dovrei provarlo dal vero...".

Ma verrà al Gran premio?

"Sinceramente è qualche anno che non seguo le gare da tifoso in autodromo. Da bambino, invece, mi capitava di andare, a Imola e Monza. Essendo di Roma erano già delle belle trasferte".

Quindi dobbiamo aspettare di vederla in azione nel campionato di sim racing?

"Oltre all’attività di formazione dei nuovi piloti virtuali, con il team di Courtois stiamo portando avanti una sorta di rodaggio per farci trovare pronti quando, tra quest’anno o al più tardi il prossimo, entreremo in Formula 1".