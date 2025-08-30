Kimi e Lewis, la ricarica. Mercedes con Antonelli. Hamilton: "Cresciamo»

Salvate il soldato Kimi Antonelli. Reduce da un periodo difficile, l’Harry Potter della F1 è subito uscito di pista durante la prima sessione di prove libere in Olanda. Una partenza falsa, certo non l’ideale per il giovanissimo pilota italiano. Che ancora, peraltro come il collega Russell, attende l’ufficializzazione del rinnovo del contratto con Mercedes.

"Con lui". Ma a dissipare nubi e perplessità ha provveduto il grande capo delle Frecce d’Argento. Ha detto ieri Toto Wolff: "Kimi per noi è un investimento a lungo termine. Non sono gli eventi di un singolo week end a farci cambiare opinione. Essere in Mercedes significa fare i conti con la pressione e inoltre Antonelli ha un compagno di squadra fortissimo come Russell. Ma noi crediamo in lui, in questo ragazzo italiano ricco di talento".

Meno male.

Horner. Intanto dietro le quinte circola una voce curiosa: Chris Horner, appena licenziato dalla Red Bull, sarebbe pronto ad acquistare il team Alpine, insieme all’eterno Bernie Ecclestone! Di vero c’è che Renault si sbarazzerebbe volentieri della scuderia, da anni incapace di produrre risultati all’altezza degli investimenti. Ma Flavio Briatore, che gestisce l’Alpine, ha detto che per il momento non gli risultano in corso trattative con l’ex leader dei Bibitari.

Hamilton. E la Ferrari? Per ora avanza piano, adagio, quasi indietro. Ieri Hamilton ha fatto segnare il sesto tempo, con Leclerc all’ottavo posto. Entrambi molto distanti da Lando Norris, dominante con la McLaren davanti alla sorprendente Aston Martin del vecchio zio Alonso.

Ha detto il Baronetto britannico: "È stato bello tornare in pista. Abbiamo fatto progressi incoraggianti tra le due sessioni dopo non essere stati nella finestra ideale di performance in FP1. C’è ancora del lavoro da fare per migliorare il bilanciamento della vettura sul giro secco, ma sul passo gara la prestazione è sembrata più costante. Come sempre, la qualifica sarà decisiva qui, quindi la priorità è portare le indicazioni raccolte in FP3 e continuare a progredire".

Leclerc. Meno…allegra l’interpretazione dei fatti offerta da Charles Leclerc: "È stato un venerdì difficile, con la seconda sessione di libere leggermente migliore rispetto alla prima, anche se siamo ancora lontani da dove vorremmo essere. Dobbiamo fare tutto il possibile per ribaltare la situazione. Penso che sarà dura lottare con McLaren e Aston Martin che sono state molto veloci. Le nostre principali difficoltà arrivano da due curve in particolare e lavoreremo per trovare una soluzione a questo problema".

La pole. Oggi dalle 15 le qualifiche. Diretta Sky.