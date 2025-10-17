La Ferrari d’America vuole ritrovare Sprint

Roma, 17 ottobre 2025 – Tutto in una volta. Ad Austin, su un tracciato bellissimo!, la Formula Uno riscopre la Sprint Race. Stasera subito le qualifiche per la gara di 100 km. Verstappen spera di cogliere l’occasione doppia per avvicinarsi ulteriormente alla coppia McLaren, che però a sua volta ha l’opportunità di liquidare le pretese di Super Max.

Caro Lewis. E la Ferrari? In una Sprint in Cina il Baronetto ha colto l’unico successo di una deprimente stagione. In Texas ci riproverà, ma la Rossa (ieri Leclerc ha compiuto 28 anni) in questo momento è un cantiere aperto. Di sicuro un risultato positivo getterebbe un po’ d’acqua sul fuoco delle polemiche e permetterebbe di rilanciare la sfida a Mercedes, che ha appena confermato Antonelli e Russell per il 2026, per la seconda piazza tra i costruttori.

Vasseur. Ad Austin ci sarà il tutto esaurito. Ha detto Fred Vasseur: "Il circuito offre un mix di curve molto interessanti. Da interpretare subito nel modo giusto: il format del weekend, con una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive, non permette distrazioni. Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta".

La pista. Il tracciato di Austin è lungo 5.513 metri e presenta un’interessante combinazione di curve ad alta, media e bassa velocità, due zone DRS e un dislivello di oltre 40 metri. La salita verso curva 1, quasi un tornantino verso sinistra, è un punto chiave per i sorpassi, così come le curve 12 e 13. Il settore finale presenta cambi di direzione severi, dunque sarà indispensabile un’attenta gestione degli pneumatici. In Texas le temperature non di rado superano i 40 gradi e mettono alla prova sia le power unit che le gomme, esattamente le cose che in questo malinconico 2025 hanno condizionato in negativo le prestazioni della SF25.

Tv. Oggi alle 19.30 le prove Libere alle 23.30 le Qualifiche Sprint, tutto su Sky.