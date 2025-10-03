La Ferrari sogna una notte Rossa. Aston Martin, pazza idea Horner

La Ferrari accende i motori nella notte di Singapore ricordando la figura di Claudio Lombardi. Capo del reparto corse di Maranello tra il 1991 e il 1993, quando lasciò il posto a Jean Todt, l’ingegnere piemontese si è spento ieri a 83 anni. Uomo di straordinaria cultura motoristica, prima di vestire di Rosso aveva contribuito in modo decisivo ai trionfi del marchio Lancia nei rally. E aveva lavorato con successo nel campo delle due ruote, al servizio di Aprilia.

Io ho conosciuto Lombardi nel periodo ferrarista. Non sono sicuro amasse la Formula Uno, ma la sua competenza in materia di propulsori era indiscutibile. Soprattutto, aveva le qualità di una brava persona. Mica poco in un ambiente, quello dei Gran Premi, in cui non sempre l’onestà intellettuale è una virtù.

Horner. Intanto nel paddock di Singapore gira una voce che val la pena riferire. Si mormora che Chris Horner, il Fantasma Bibitaro, sia vicino ad un accordo con Aston Martin. Cioè il più titolato team principal nella storia recente della F1, otto mondiali vinti fra Vettel e Verstappen, non disdegnerebbe il ricongiungimento con Adrian Newey, il genio progettista suo sodale nei due cicli trionfali della Red Bull. Sarebbe un colpaccio. Per la Aston Martin 2026. Che ha appunto già in organico Newey. E che potrà contare dall’anno prossimo sulla nuova power unit Honda. Mettiamo allora assieme i tasselli del mosaico. Horner. Più Newey. Più la Honda.

Dico, chi manca all’appello, magari datato 2027? Semplice. Uno le cui iniziali sono MV. Inteso come Max Verstappen, che a Singapore insegue il terzo successo consecutivo per rilanciare la sua candidatura al Mondiale. Possibile?!?

La Ferrari. In tutto questo, la Rossa (nella foto Leclerc) accarezza l’idea di una vittoria sul tortuoso tracciato che due anni fa, grazie a Sainz, regalò a Vasseur la prima gioia da ferrarista. Ha detto il capo del reparto corse: "Singapore è sempre una delle gare più impegnative dell’anno per tutto il team, sia per i piloti sia per le persone impegnate al muretto box o in garage. La conformazione del circuito, le condizioni notturne e il probabile ingresso della Safety Car si combinano per rendere questo Gp una vera prova di concentrazione e adattabilità. Quest’anno si aggiunge anche la variabile aggiuntiva dell’incremento del limite di velocità in pit lane. Le qualifiche giocheranno ancora una volta un ruolo decisivo".

In tv. Oggi alle 11,30 e alle 15 le libere. Domani alle 15 le qualifiche.