Leclerc eroico, terzo col sorriso . Verstappen fa l’americano e sogna

C’è un nuovo sceriffo in città. Anzi, è vecchio: Max Verstappen dà spettacolo, riapre ufficialmente la corsa al titolo e in McLaren cominciano ad avere un po’ di strizza. Norris ha contenuto le perdite con il secondo posto, ma il leader del mondiale Piastri proprio non si è visto.

La Ferrari ha dato un segnale di ripresa. Leclerc ha corso benissimo, è salito sul gradino più basso del podio e grazie anche al quarto posto dí Hamilton la Rossa si avvicina ad una deludente Mercedes nella graduatoria generale. Molto sfortunato Kimi Antonelli: è stato tamponato dalla Williams di Sainz quando non era lontano dai migliori.

Allo start c’è un Max perfetto, che tiene la testa mentre Leclerc che ha montato le morbide è abilissimo a infilare Norris per prendersi la seconda piazza. Charles resiste abilmente, mentre l’olandese vede guadagnare il proprio vantaggio. Dietro l’inglese c’è Hamilton che mantiene un ottimo ritmo, e per un Russell che ha perso due posizioni c’è un Piastri risale in maniera veemente. Nel frattempo un buon Antonelli viene speronato da Sainz in ingresso curva: lo spagnolo esce, Kimi è costretto a ripartire dalle retrovie. Lando a lungo non spinge, con gli pneumatici visibilmente con graining. Poi si rifà sotto al 15esimo giro, e Leclerc si difende come sa. Sei tornate più tardi, l’operazione riesce. E subito dopo Lewis, a quel punto più veloce del monegasco che poi si ferma per primo ai box, cerca inultimente il sorpasso sul compagno. Le posizioni si cristallizzano, così come i distacchi.

Il leader Piastri non riesce a salire di livello in una gara anonima– se così si può definire quella in cui difende a lungo il quarto posto – ma in fondo controllare è quello che deve fare per gestire il vantaggio.

Quasi tutte le vetture in pista finiscono per fermarsi un’unica volta ai box, dopo il 30esimo dei 56 giri. E Leclerc, di fatto, ripresa la seconda posizione ha dieci giri in più nelle gomme rispetto a Lando, che torna sotto e a sei giri dal termine si prende la seconda posizione: vale il -14 dal top della classifica. Domenica si gareggia in Messico, potranno arrivare altre sorprese.

L.T.