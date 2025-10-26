Leclerc ha un sogno messicano. Charles porta la Ferrari in prima fila Speranza Rossa anche per Hamilton

La Ferrari stasera ci proverà, fidatevi. Nella altura di Mexico City, Carletto ha messo la Rossa in prima fila. La pole non è sua, perché Norris ha estratto il meglio dalla McLaren. Ma la partita è aperta, come dimostra anche il risultato di Hamilton.

Lo zio. Zio Lewis ha avuto uno scatto d’orgoglio degno del suo carisma. Mai nella stagione il Baronetto era stato così competitivo: il suo terzo posto sulla griglia di partenza è una premessa incoraggiante per il Gran Premio.

Kimi. È andato bene anche l’Harry Potter di Bologna. Con il sesto posto, a pochi millesimi dal compagno di squadra Russell, l’italianissimo Kimi Antonelli ha ribadito di avere tutto il diritto di giocarsela con i top driver della Formula Uno.

E non è poco.

I soldi. Intanto, a prescindere dalla battaglia per il Mondiale 2025, la McLaren e la Red Bull polemizzano anche sull’anno che verrà.Andrea Stella, il capo italiano del team Papaya, ha fatto notare che i Bibitari, continuando ad investire sullo sviluppo della attuale monoposto guidata da Verstappen, rischiano di sacrificare le risorse per la vettura del 2026.Sarcastica la risposta di Helmut Marko, il mentore di Super Max: in McLaren parlano così perché temono di perdere sia nel presente che nel futuro.Scopriremo prossimamente chi ha ragione e chi ha torto. Ovviamente sperando che la Ferrari possa dare scacco matto agli uni e agli altri, ci mancherebbe.

Cadillac. A proposito invece di Messico, la Cadillac, glorioso brand americano che debutterà in F1 l’anno prossimo, ha annunciato che a novembre andrà in pista a Imola con Checo Perez al volante di una Ferrari del 2023 modificata. Non è una cosa troppo strana: Cadillac userà la power unit del Cavallino per il suo esordio sul pianeta dei Gran Premi.

In tv. Dopo l’appuntamento odierno, il calendario riserva ancora quattro tappe per assegnare il titolo mondiale: Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tracciati tra loro diversissimi.Il Gran Premio del Messico scatta stasera alle 21. Diretta Sky.