Leclerc sposa la fidanzata Alexandra Saint Mleux: la proposta di matrimonio social con il cagnolino-testimone Leo

Il Signore e la Signora Leclerc. Testimone (e messaggero d’amore) il cucciolo Leo Leclerc: “Dad wants to marry you!” (“Papà vuole sposarti”). Il tenero messaggio del pilota Ferrari, inciso sulla medaglietta del cagnolino, è stato consegnato. Proposta di matrimonio fatta e – stando al post condiviso sui social, ai sorrisi, ai baci, alla caption che accompagna le foto, e cioè “Mr². & Mrs. Leclerc”, con tanto di cuore e anello in formato emoticon – accettata. Charles Leclerc, 28 anni, sposerà la fidanzata Alexandra Saint Mleux, laureata in Storia dell’arte e influencer 23enne. Non è un mica segreto per pochi: l’hanno annunciato al mondo intero. Saranno marito e moglie.

Il Signor e la Signora Leclerc: Charles Leclerc sposerà Alexandra Saint Mleux

Alex una presenza fissa nel paddock

Alexandra Saint Mleux, per gli amici e il paddock solo “Alex”, è una presenza fissa ai Gran Premi di F1. Cuffie per difendere i timpani e sguardo curioso nel box Ferrari. La prima uscita pubblica della coppia risale al 2023, sull’erba di Wimbledon: Charles usciva da una relazione di tre anni con Charlotte Siné (e ha tenuto sotto traccia il nuovo rapporto a lungo, per non ferirla) e presentava ai follower la nuova compagna, Alexandra Saint Mleux. A distanza di due anni, il grande passo.

Una delle coppie più amate della Formula 1

Lui, Charles, 28 anni, natali nel Principato di Monaco, pilota F1 di fama mondiale, otto Gp vinti, 50 volte sul podio, non ha bisogno di presentazioni. Lei non solo una “wag”, ma un’autentica icona di stile, capace di trasformare ogni Gran Premio in un vero e proprio fashion show con la sua eleganza discreta e contemporanea (così la descrive il ben informato sito Whopsee). Insieme dal 2023, Charles e Alex sono oggi una delle coppie più amate della Formula 1.

Chi è Alexandra Saint Mleux

Alexandra Saint Mleux è nata il 19 giugno 2002 a Parigi, dove ha studiato storia dell’arte. Cresciuta a Montecarlo, modella e influencer, avrebbe conosciuto Charles nel Principato tramite comuni amici. Oggi Alex collabora con molti marchi di moda, che la apprezzano per l’eleganza e freschezza. Nel settembre scorso, a Lecce, si sono invece celebrate le nozze del fratello maggiore di Charles, Lorenzo, con Charlotte Di Pietro, 27enne di origini salentine.

Gli auguri vip e le congratulazioni di Laila Hasanovic

Felicitazioni social, tra gli altri, dalla giornalista sportiva Federica Masolin, dal cantautore e produttore Usa Charlie Putt e da Laila Hasanovic, fidanzata (e futura sposa?) di Jannik Sinner: “Congratulations”, con cuore rosso fuoco. In meno di un’ora dall’annuncio, quasi due milioni di follower avevano già augurato tutto il bene possibile a Charles e Alex.