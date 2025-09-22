Max festeggia, alla Ferrari restano le scuse

Ci mancava solo questa! Al culmine di una domenica deprimente, in Ferrari manco sono riusciti a gestire lo scambio di posizioni tra Leclerc e Hamilton!

È accaduto quanto segue: in gara Carletto era davanti ma Lewis aveva gomme più fresche. Così al monegasco è stato chiesto di far passare il Baronetto. Con la promessa che se il sette volte iridato non avesse sorpassato altre macchine, ecco, avrebbe restituito l’ottavo posto a Charles. Ma non è accaduto.

Il dialogo. Di seguito le conversazioni via radio nel finale. Siamo al giro 43 (su 51).

Ingegner Bozzi: "Charles, vogliamo scambiare le macchine in Curva 1 e dare una possibilità a Lewis con le gomme Medie". Al penultimo giro. Leclerc: "Se Lewis non riuscirà a passare gli altri, scambieremo nuovamente le posizioni o…?", Bozzi: "Mancano due giri alla fine, ti faremo sapere". All’ultimo giroBozzi a Leclerc: "Scambieremo nuovamente le posizioni alla fine del giro sul rettilineo principale, se Lewis sarà ancora dietro gli altri". Ingegner Adami a Hamilton: "Lascia passare Charles, è a un secondo e mezzo da te. Questo è l’ultimo giro". Ma lo swap di posizioni non riesce. Leclerc: "È per un ottavo posto e quindi va bene così: può godersi questa P8. Non è giusto, è una cosa stupida, ma non mi importa onestamente".

Le scuse. Parliamo di niente, non essendo in ballo una vittoria o un podio. Ma Hamilton ha avvertito l’esigenza di scusarsi con il compagno. Così: "Charles è stato così gentile da lasciarmi passare. Alla fine io ho ricevuto il messaggio molto tardi. È stato solo un mio errore di valutazione. Chiedo scusa a Charles, non succederà più". Che tristezza, eh.

SAINZ. A proposito di tristezza: un dato statistico fa rumore. Ha fatto prima a salire sul podio Sainz, ieri terzo con la Williams, che Hamilton con la Ferrari. E Leclerc ha fatto i complimenti a Carlitos.

Serve altro?

Colpa mia. Parlando d’altro, Leclerc non ha nascosto la delusione: "Penso che sia sbagliato giudicare il potenziale della macchina. Siamo partiti da dove non dovevamo essere. E questo è responsabilità mia per l’errore che ho commesso sabato. Succede, del resto questa è una stagione in cui ho fatto un buon lavoro, ottenendo quasi sempre il massimo. In questo weekend, onestamente no. E scattando dalla quinta fila era impossibile sorpassare. Abbiamo fatto tanta fatica nel primo stint, c’era un problema sulla power unit. Dopo la power unit ha ripreso a funzionare, ma non abbastanza per permettermi di superare. Vincere un Gp in questa stagione? La vedo dura, ovviamente sarei molto contento di riuscirci".

Vasseur. Quanto al capo del reparto corse, continua a ripetere le stesse cose. "Non possiamo essere soddisfatti di un ottavo e un nono posto – ha ammesso Fred Vasseur –. Siamo partiti dietro a Norris e abbiamo finito dietro di lui, questa è la realtà delle cose su questa pista. Abbiamo avuto un problema con il motore di Charles che ora dobbiamo investigare e, anche se era marginale, è stato sufficiente a impedirgli di superare in rettilineo, il che spiega perché siamo rimasti bloccati dietro Lawson. Il principale rimpianto è per le qualifiche, perché avevamo il passo per fare un lavoro migliore ed è lì che ci siamo giocati il weekend. È incoraggiante che il passo ci fosse, ma frustrante non averlo capitalizzato, perché ci sono due parti del lavoro: una è la pura prestazione e l’altra è l’esecuzione. In termini di prestazione abbiamo fatto un passo avanti dopo Spa, ma esserci qualificati P10 e P12 non era quello che ci aspettavamo. Ora è importante identificare le aree nelle quali avremmo potuto fare meglio, perché abbiamo commesso qualche errore e abbiamo fatto qualche scelta sbagliata. So che Charles si è preso la responsabilità per come è andata la qualifica, ma dobbiamo lavorare sulla nostra esecuzione per tornare più forti".