Montezemolo e la sua Ferrari ’pop’. "La Rossa 1975? Emozione collettiva. Ora manca il leader, spirito svanito»

"Con le date di nascita dei miei figli, il 7 settembre del 1975 rimane il giorno più bello della mia vita. Io campione del mondo a Monza con la Ferrari di Enzo Ferrari, grazie a Mauro Forghieri, a Niki Lauda, a Clay Regazzoni! Indimenticabile, davvero…".

Luca Cordero di Montezemolo ha appena compiuto 78 anni. "Ma non me li sento, eh", si affretta a dichiarare mentre si presta a riavvolgere il nastro della memoria. Per inciso: giovedì 11 a Milano verrà presentato in prima mondiale il docufilm dedicato alla sua storia di manager e di imprenditore.

"Sinceramente quando gli angloamericani me l’hanno proposto avevo subito detto di no – esclama ridendo l’avvocato –. Mica sono già così anziano da essere commemorato sul grande schermo! Però, scherzi a parte, mi ha fatto piacere".

Immagino che nel film ci sia tanta Ferrari.

"Non abbastanza".

In che senso?

"Chi comanda oggi a Maranello non ha dato il permesso di girare immagini all’interno della fabbrica di cui sono stato presidente per quasi ventitré anni".

Non ci credo.

"Invece ci creda pure e mi risparmi qualunque commento, per carità di patria. Pensi che per di più nemmeno è stato concesso l’utilizzo del video della festa d’addio che mi vollero dedicare, nel 2014, i dipendenti della azienda".

Beh, ma è come se l’Inter rimuovesse dalla sua storia Angelo e Massimo Moratti!

"Questo l’ha detto lei. E comunque, amico mio, non dovevamo parlare del 1975?"

Sì, però mi sento obbligato a chiederle un parere sulla Ferrari del 2025.

"In breve: non c’è un leader, quindi manca il senso di una leadership e di conseguenza si sta perdendo anche lo spirito che ha alimentato la leggenda del Cavallino".

Cinquant’anni fa, nel 1975, era tutta un’altra storia.

"Può scommetterci. Enzo Ferrari non lo scopro certo io, era un personaggio semplicemente straordinario. Aveva intuizioni audacissime: all’epoca nemmeno avevo trent’anni, eppure scelse me per rappresentarlo ai vertici della Scuderia".

E cosa le disse?

"Che avevo pieni poteri e che dovevo fare coppia con un genio come Mauro Forghieri, il direttore tecnico. A me Forghieri manca tantissimo! A volte litigavamo, ma ci riconoscevamo entrambi nello spirito della Ferrari".

Nel 1975 proprio a Monza avete interrotto un digiuno iridato del Cavallino che durava dal 1964.

"E già undici anni senza vincere erano troppi, si figuri oggi. La sera di quella domenica dal circuito chiamai Enzo Ferrari, che era davanti alla tivù nella sua casa di Modena. Al telefono era commosso, continuava a raccomandarmi di ringraziare tutti per l’impresa. Quando ci ripenso mi viene ancora la pelle d’oca!".

Poi c’era Lauda.

"Un giovane uomo meraviglioso. Un asso del volante. Per me è stato come un fratello. Tant’è vero che quando tornai a Maranello come presidente, alla fine del 1991, lo volli subito come consulente".

Cosa ricorda in particolare di quella domenica, del 7 settembre 1975?

"Veramente ricordo meglio la mattina dopo, il lunedì 8".

Come mai?

"Dopo il trionfo avevo dormito a Monza e dovevo tornare a Torino guidando la mia Fiat 131. Ero così felice che ignorai i limiti di velocità e la polizia stradale mi fermò per farmi la multa. Ma quando gli agenti mi riconobbero mi riempirono di complimenti e mi lasciarono andare. Allora la Ferrari era una emozione popolare collettiva. È successo di nuovo con l’era Schumacher, fino al titolo di Raikkonen nel 2007".

Oggi invece…

"Sa, io spesso cito una statistica particolare…"

Sentiamo.

"Montezemolo presidente ha vinto 8 mondiali costruttori e 6 piloti. Ma abbiamo anche perso il campionato all’ultima gara nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2006, nel 2008, nel 2010, nel 2012. Eravamo sempre protagonisti. Da troppi anni dopo poche gare si sa già che la Ferrari non lotterà per il titolo. E non è bello".

Io direi che è deprimente, però nel frattempo lei si è consolato, visto che oggi sta nel Board della McLaren.

"Ma no, io con la F1 papaya non c’entro, mi occupo delle McLaren stradali e dunque a Monza spero vinca uno tra Leclerc e Hamilton, al cuore non si comanda…"