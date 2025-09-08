Monza al Max, Leclerc ha un Cavallino triste

E se prima o poi si stufasse? Dopo il quarto posto di Monza la faccia di Carletto era tutto un programma. Leclerc fa i conti con un presente che non accende entusiasmi. "Ho visto e sentito il calore di questa folla meravigliosa – sussurra –. Avrei dato l’anima per ripetere i trionfi del 2019 e del 2024. Ma ho il dovere di essere onesto: non abbiamo una Ferrari vincente e temo che sarà così per tutto il resto della stagione, anche se magari qualche occasione forse si presenterà…"

A colpire è il senso di desolazione che il Principe di Monaco trasmette. È palpabile il suo sgomento: quando la McLaren si rivela battibile, come è capitato ieri, la Rossa non è mai davanti. Mai.

La gara. Leclerc ha raccontato così un pomeriggio senza gloria: "All’inizio i primi giri sono stati molto complicati, le gomme posteriori slittavano creando problemi di surriscaldamento che ci sono costati tantissimo in termini di tempo sul giro. Le battaglie in pista? Piastri è stato bravo alla prima di Lesmo a passarmi all’esterno, poi per il resto sono stati duelli normali. Noi abbiamo ottenuto il massimo, più di così non potevamo fare, rispetto all’anno scorso la Red Bull ha preparato un pacchetto per i circuiti a basso carico aerodinamico che ha funzionato bene e le McLaren si sono confermate davanti a noi. Mi tengo il quarto posto. Alla fine non ho rimpianti, ci ho provato. Mi dispiace non aver potuto regalare ai tifosi una gioia in un weekend così speciale per la Scuderia. Però io non mollo. Fino alla fine proverò a far sì che il nostro momento arrivi. La prossima tappa è Baku, su una pista che mi piace e in passato ci ho fatto la pole anche con una macchina non competitiva. Ci credo e vediamo che succederà sia lì che a Singapore. Poi ci sarà Las Vegas che potrebbe essere un’opportunità…"

Lo dico? Lo scrivo. Nella sua malinconia, Leclerc fa persino tenerezza.

Vasseur. In tutto questo, con due Ferrari giù dal podio nella gara, Fred Vasseur ha confermato la sua propensione a cercare di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Ha detto il manager francese: "Siamo stati in lotta con Piastri all’inizio, però probabilmente abbiamo consumato troppo le gomme nei primi giri. Dopo il ritmo lo abbiamo recuperato e siamo riusciti anche a prolungare lo stint, ma abbiamo pagato un prezzo per la battaglia con la McLaren. Onestamente stavamo tutti più o meno nella stessa zona, parliamo di un margine di pochi centesimi. E se guardiamo alla McLaren è stato uno dei weekend migliori della stagione. Abbiamo finito a 5-6 secondi di distanza da loro. Quello che è stato formidabile è stato Verstappen, strepitoso. Lewis? È stato bravo, ha rimontato bene. A Monza non è facile partendo dal decimo posto". Mah.

Hamilton. E il Baronetto? Lucido nell’analisi, venata vagamente di sconforto. "Sono contento del recupero che ho fatto. Ho avuto un’ottima partenza. Però poi ero schiacciato tra due vetture dunque sono stato rallentato, non ero lontano da Russell però. Zero podi per me? È vero. Magari andando avanti nella stagione, qualche occasione ci sarà. Non penso di avere la macchina giusta per lottare per il podio nel resto della stagione. Penso che Charles abbia dato il massimo. Max Verstappen è andato fortissimo e noi noi avevamo il ritmo della Red Bull. Non abbiamo nemmeno quello della McLaren, quindi penso che siamo quarti o quinti. Se dovessimo riuscire a fare un lavoro eccezionale, forse riusciremo a conquistare qualche podio qua e là. Penso che ci sia sicuramente la possibilità di farlo a un certo punto, ma in termini di puro ritmo, al momento, non ci siamo".

E buonanotte suonatori.