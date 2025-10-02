Orari F1 GP Singapore 2025: dove vederlo in tv e i segreti del circuito

Marina Bay (Singapore), 2 ottobre 2025 - La Formula 1 riparte dal continente asiatico. Il Circus ha salutato l'Europa e si è progressivamente spostato verso oriente, lasciandosi alle spalle anche il Gran Premio di Baku. Da domani le operazioni in pista si concentreranno a Marina Bay, in quel di Singapore, dove si corre dal 2008 e sempre in notturna. Oscar Piastri si presenterà da leader del mondiale piloti, nonostante il brutto fine settimana vissuto in Azerbaigian, dove è andato a muro pochi secondi dopo lo spegnimento del semaforo. Lando Norris non è riuscito ad approfittare al massimo dell'opportunità, pur riuscendo a rosicchiare qualche punticino in un duello iridato al quale assiste da spettatore molto interessato Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha vinto gli ultimi due appuntamenti e ha ridotto il gap dalla vetta della graduatoria generale, seppure una clamorosa rimonta appare di difficile realizzazione. La Ferrari, invece, deve pensare a rimettersi in piedi dopo i pessimi risultati di due settimane fa e non solo.

La storia del Gran Premio di Singapore

Come già anticipato, il Gran Premio di Singapore ha esordito in calendario nel 2008. Esso fu il primo a disputarsi in notturna, in quella che ai tempi fu una vera e propria novità assoluta per la Formula 1. Quello di quest'anno sarà il sedicesimo appuntamento in questa location, nella quale Sebastian Vettel ha apposto la propria firma nel corso degli anni. Il tedesco, infatti, è il pilota che ha collezionato più trionfi nella città stato asiatica, ben cinque. Proprio a Singapore, nel 2019, Vettel festeggiò il suo ultimo primo posto in carriera, a bordo della Ferrari e davanti a Charles Leclerc. Il quattro volte campione del mondo possiede anche il record di pole position, a pari merito con Lewis Hamilton: entrambi hanno toccato quota quattro, con l'inglese che però non riesce a ripetersi dal 2018. Per quanto riguarda i team, sono tre ad aver raccolto, anche in questo caso, quattro successi: Mercedes, Red Bull e Ferrari. Il Cavallino Rampante ha il record per il numero di pole position, ben sette; l'ultima è stata conquistata da Carlos Sainz nel 2023.

Il circuito di Singapore

Il layout del circuito di Singapore è caratterizzato dalla sua struttura cittadina. Esso sorge nella zona portuale della città stato, a Marina Bay. Lungo 4.940 metri e composto da 19 curve, è stato modificato qualche anno fa per renderlo più veloce e per creare qualche chance di sorpasso in più. La gara si disputa da sempre in notturna e, nonostante ciò, fa patire ai piloti il caldo e l'umidità estrema, variabili che la rendono una delle corse più faticose dell'anno. Inoltre, la durata dei 62 giri spesso sfiora le due ore, circa mezz'ora in più rispetto agli altri appuntamenti del mondiale. L'asfalto è molto sporco ad inizio week-end e va mano a mano a gommarsi con il trascorrere delle sessioni, portando ad un miglioramento progressivo delle condizioni di grip e dei tempi sul giro. I tanti avvallamenti rendono la scelta del setup complessa per i team, che sono costretti a sollevare tanto le auto per evitare un consumo del plank superiore a quello previsto dal regolamento. Questo fattore, in particolare, rischia di danneggiare la Ferrari, che durante tutta la stagione ha avuto problematiche nel girare con la vettura troppo alta.

Orari e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio di Singapore comincerà a partire da domani, venerdì 3 ottobre, per concludersi domenica 5 ottobre. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport per gli abbonati, e in streaming su NOW e Sky Go. TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche e il Gran Premio domenicale.

Venerdì 3 ottobre

Prove Libere 1: ore 11:30

Prove Libere 2: ore 15

Sabato 4 ottobre

Prove Libere 3: ore 11:30

Qualifiche: ore 15 (differita su TV8 alle 18:00)

Domenica 5 ottobre

Gara: ore 14 (differita su TV8 alle 17:00)