Orari F1 Monza, dove vedere il gran premio in tv

Monza, 4 settembre 2025 - La Formula 1 torna in Italia per il sedicesimo Gran Premio di questo mondiale 2025. L'appuntamento è quello più atteso per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari: l'autodromo di Monza accoglierà le monoposto più veloci del mondo per il Gran Premio d'Italia. Il circuito brianzolo è una delle pietre miliari che accompagnano il Circus fin dagli albori della propria storia, dall'ormai lontano 1950. Quest'anno le McLaren si presentano come le favorite assolute per la vittoria, forti dell'enorme vantaggio di punti sia nel campionato costruttori che in quello piloti. Il Cavallino Rampante, che sfoggerà una livrea speciale per l'occasione, spera di regalare una gioia ai propri tifosi tra le mura di casa, in una stagione finora molto deludente. Il compito sarà per principio più semplice per Charles Leclerc, poiché Lewis Hamilton dovrà scontare una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza, ereditata dal Gran Premio di Olanda della scorsa settimana.

Il circuito di Monza

Il tracciato di Monza, che ospita il Gran Premio d'Italia, è uno di quelli che non ha bisogno di presentazioni. In tutto il mondo è considerato come il tempio della velocità, per via dei suoi lunghissimi rettilinei e delle alte velocità medie di percorrenza durante il giro. La pista si trova a nord di Milano e venne costruita nel 1922: si tratta del terzo tracciato più antico dopo Brooklands e Indianapolis. Nell'anno di esordio della Formula 1, il 1950, Monza fu scelta come tappa di chiusura del mondiale. Il primo vincitore fu Nino Farina a bordo dell'Alfa Romeo, in una corsa della lunghezza totale di 504 chilometri. Il circuito attuale è differente da quello del passato, specialmente rispetto alla variante utilizzata nel 1955, 1956, 1960 e 1961, quando si scelse di correre nella pista da 10 chilometri; questa univa il circuito stradale, la Parabolica e l'anello di alta velocità. Ad oggi un giro ha la lunghezza di 5.793 metri, per un totale di 53 giri da percorrere alla domenica per completare la distanza regolamentare. Il layout odierno prevede una prima variante che costringe i piloti a frenare forte alla fine del lungo rettilineo iniziale. A seguire si incontra la variante della Roggia, che precede le due curve di Lesmo. Un altro lungo rettilineo, dove è attivabile il DRS, conduce i piloti all'Ascari e infine alla parabolica, che immette sul traguardo. I piloti più vincenti sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi a quota cinque successi. La scuderia con più trionfi è la Ferrari, che ha toccato quota 20 lo scorso anno grazie al primo posto di Leclerc.

Orario e dove vederlo in tv

Il fine settimana del Gran Premio d'Italia comincerà domani, venerdì 5 settembre, con le prime due sessioni di prove libere. Sabato si svolgerà l'ultima ora di free practice, che lascerà spazio nel pomeriggio alla qualifica. Domenica 7 si correrà il Gran Premio. Tutte le sessioni saranno in diretta sui canali di Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in chiaro (e in diretta) la sessione di qualifica e la corsa domenicale. A seguire il programma completo. Venerdì 5 settembre Prove Libere 1: ore 13:30 Prove Libere 2: ore 17 Sabato 6 settembre Prove Libere 3: ore 12:30 Qualifiche: ore 16 Domenica 7 settembre Gran Premio d'Italia: ore 15 Leggi anche: Ferrari bianca e rossa a Monza per omaggiare Niki Lauda