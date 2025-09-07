Le pagelle di Leo Turrini, Gp di Monza: Bortoleto meraviglia, Leclerc lotta. Kimi riparte

Monza, 7 settembre 2025 – 10 VERSTAPPEN. Semplicemente fenomenale. Alla vigilia sembrava impossibile anche solo immaginare di poter battere la McLaren e invece Super Max ci riesce. E’ uno dei migliori piloti di tutti i tempi e lo sta dimostrando. Continuerà a regalare ancora molte emozioni. La classe non è acqua.

9 BARILLA PAOLO. Già vincitore di una 24 Ore di Le Mans e pilota Minardi in F1, a lui dobbiamo il ritorno in pista a Monza della gloriosa 312 B, la Ferrari frutto del genio inimitabile di Mauro Forghieri, ultimo progettista “totale”. E’ stato proprio Barilla a recuperare (in America!) il modello guidato sabato da Jackie Ickx.

9 MEKIES. Primo successo in un Gran Premio in veste di team principal per l’ex direttore sportivo della Ferrari. Evidentemente qualcosa deve avere imparato a Maranello, visto che sembra avere raccolto senza affanno la pesantissima eredità di un certo Chris Horner.

8 BORTOLETO. Mattia Binotto ci ha visto giusto. Questo ragazzo brasiliano continua a meravigliare. E’ veloce e sa usare la testa nelle circostanze più complicate. Ottiene un piazzamento molto dignitoso con una vettura che certo non è un missile. Da tenere d’occhio.

7,5 LECLERC. Lui c’è sempre, anche se in squadra hanno evitato di concedergli la scia nel sabato delle qualifiche. Fa il possibile, lotta con il cuore e alla fine resta nei paraggi del podio. Come sempre, meriterebbe qualcosa di più dalla Scuderia.

7 HAMILTON. Una prestazione dignitosa, in rimonta nonostante la penalizzazione. Il suo l’ha fatto e certo c’è un progresso rispetto alle esibizioni più recenti. Ma siamo arrivati al Gran Premio d’Italia e sul podio vestito di Rosso non c’è ancora salito. E questo non va bene.

7 NORRIS. Forse non credeva che Verstappen potesse essere così veloce ma si accorge in fretta che non c’è trippa per il gatto McLaren. Alla fine il team lo inguaia ma poi rimedia restituendogli il secondo posto. Ma forse è poco.

7 PIASTRI. Guida in modalità ragioniere. Non si ribella agli ordini del team e probabilmente fa la scelta giusta, perché non gli conviene inimicarsi i vertici della McLaren. Rimane lui il favorito per la conquista del titolo iridato.

6 ANTONELLI. Rientra finalmente in zona punti, nonostante un via non brillante e una penalità raccolta in coda alla gara. Ma per Kimi era importante ripartire e il risultato è una iniezione di fiducia per il resto della stagione.

5 VASSEUR. Un anno fa proprio a Monza visse il suo giorno più bello nei panni di comandante della Ferrari.l grazie alla impresa di Leclerc.Dodici mesi dopo, i ricordi consolano poco. Anzi, niente. E resta incomprensibile non aver chiesto al sabato ad Hamilton di dare la scia a Carletto.

0 TSUNODA. D’accordo, non è il primo e probabilmente nemmeno sarà l’ultimo: in Red Bull chiunque stia accanto a Verstappen rischia la brutta figura. Ma il giapponese esagera: il suo compagno a Monza vince e Yuki si becca un giro. Onestamente è un po’ troppo, no?