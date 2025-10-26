Le pagelle di Leo Turrini: 10 a Bearman e Norris, 0 per Briatore

Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri (McLaren), quinto al traguardo. Secondo un grande Charles Leclerc (Ferrari) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman (Haas).

Le pagelle

10 BEARMAN. Prima o poi questo ragazzo si calerà nell’abitacolo di una monoposto top! Quello che ha mostrato nelle concitate fasi iniziali del Gran Premio è la conferma di un talento che la Ferrari dovrebbe valorizzare, visto che l’Orsetto britannico è un allievo della Accademia di Maranello. Il futuro è suo.

10 NORRIS. Week end perfetto, che vale una nuova ipoteca sul titolo iridato. Si tiene alla larga dal caos iniziale e poi governa la situazione con il piglio di chi sa di avere la vettura migliore. A questo punto ridiventa il favorito per la conquista del mondiale, sissignore.

9 LECLERC. Cinquantesimo podio in carriera. Prestazione coraggiosa e giudiziosa, in bilico tra sogno e realtà. C’è un motivo se i tifosi della Ferrari lo adorano. Certo, se solo avesse una macchina che gli permettesse di battersi per la vittoria…

8 VERSTAPPEN. Senza la virtual safety car nel finale avrebbe probabilmente sorpassato Leclerc. Al via fa un numero da circo, una di quelle cose che lo rendono unico. Sale comunque sul podio e in chiave mondiale resta in lizza. Mica poco.

7,5 ANTONELLI. Una prova di maturità. Subisce le angherie psicologiche del collega di lavoro Russell e viene rallentato pure da un pit stop infelice. Ma alla fine batte finalmente il compagno di squadra. Continua a crescere.

7 PEREZ. Ieri sera in Messico mancava proprio lui, il padrone di casa. Ma anche grazie alla Ferrari, che collaborerà con la debuttante Cadillac, l’ex partner di Verstappen tornerà presto in azione. Già a novembre il Checo potrà girare a Imola a bordo di una monoposto del Cavallino. A volte ritornano.

6 PIASTRI. Dopo mesi perde la leadership del campionato. Nelle qualifiche si era buttato via, in partenza non è stato fortunato , dopo ha recuperato qualcosa ma andando avanti così il titolo se lo scorda. Butta male…

5,5 HAMILTON. Mettiamola così: aveva illuso dopo la brillantissima qualifica. Allo start non s’intende con Leclerc (eufemismo!) e poi va a sbattere contro una penalizzazione che di fatto compromette la sua gara. Alla fine il bilancio è deludente, anche se non è solo colpa sua.

5 SAINZ. La memoria non lo aiuta. Dodici mesi fa in Messico Carlitos aveva dato spettacolo, andando a vincere con la Ferrari. In Williams lo spagnolo deve adattarsi ad una realtà che forse talvolta lo deprime. E si vede, purtroppo. Rimedia pure una penalizzazione.

0 BRIATORE. L’era gloriosa del motore Renault in Formula Uno sta volgendo al termine: dalla prossima stagione la Alpine utilizzerà la power unit della Mercedes. Si spera con esiti migliori: da quando il manager italiano è tornato al timone del team le cose sono addirittura peggiorate. Onestamente Flavio ci aveva abituati a ben altri risultati!