Parla il team principal. Lewis: "Abbiamo un buon passo e su questa pista si può superare». E Vasseur spiega: "Data priorità alle gomme»

Forse avevano davvero ragione i nostri vecchi: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire… Travolto dalle critiche di chi non ha capito come mai il penalizzato Hamilton non abbia tirato la scia a Leclerc, beh, Fred Vasseur se ne è uscito proclamando che mandare in temperatura le gomme era più importante e bla bla bla. Eccola, la curiosa versione del capo del reparto corse del Cavallino: "La quarta posizione in griglia si è rivelata un buon posto da cui partire lo scorso anno, ma stavolta non l’abbiamo fatto apposta! Si può sempre pensare che ci fosse il potenziale per fare meglio, ma la qualifica è stata veramente tirata con distacchi minimi tra la P1 e la P15. Sono soddisfatto del modo in cui la squadra ha lavorato finora in questo weekend. Sapevamo che un fattore chiave sarebbe stato preparare bene le gomme nel giro di lancio, e questo era più importante rispetto a che una macchina desse la scia all’altra. Quindi ben venga la P4 e vediamo cosa possiamo fare, sapendo che il nostro passo gara era buono. Il primo rettilineo dopo il via è molto lungo, quindi vediamo dove saremo dopo curva 1, in quella che sarà una gara lunga, dove il degrado delle gomme avrà il suo peso. Lewis dovrà partire decimo, ma ha un passo simile a quello di Charles. Abbiamo una buona velocità di punta perché siamo stati piuttosto aggressivi nella scelta del livello di carico aerodinamico, ma come sempre a Monza bisogna decidere il compromesso tra essere veloci sui rettilinei o nelle curve. Nel Gp, tutto è ancora possibile".

Leclerc, in tutto questo, il povero Carletto, dopo aver sommessamente segnalato che la faccenda della scia si poteva gestire diversamente (eufemismo), insomma, ha sposato la linea ufficiale per la serie tutti teniamo famiglia. In sintesi: "Beh, il quarto posto era il massimo risultato che potevamo estrarre dalla nostra macchina. Qui lo scorso anno abbiamo fatto una gara davvero buona, quindi farò del mio meglio per ripetermi, non solo perché salire sul podio a Monza è una sensazione incredibile, ma anche per i nostri tifosi che ci hanno dato così tanto supporto in pista per tutto il weekend. Sarà molto difficile riuscirci e, finora, Red Bull e McLaren sono state in vantaggio, ma daremo tutto per riuscire a creare qualcosa di speciale in gara".

Hamilton. E il Baronetto? Non aveva detto di essere pronto ad aiutare il collega di lavoro in qualifica? Ah, boh, mah, forse, chissà. Ha detto Hamilton: "Fin qui è stato un weekend positivo e, senza la penalità, il risultato sarebbe stato soddisfacente. La squadra ha lavorato instancabilmente e i tifosi hanno reso ogni giorno speciale con la loro energia, che mi ha spinto ancora di più. Partire dalla decima posizione non sarà facile e la strategia sarà fondamentale, ma abbiamo mostrato un buon passo sui long run e questa è una pista dove è possibile sorpassare. Lavoreremo sodo e spero riusciremo a ottenere un risultato che renda orgogliosi i tifosi". Ma il giallo del sabato, cioè la scia non regalata a Carletto, rimane senza soluzione.

Leo Turrini