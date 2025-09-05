Prove libere F1 GP Monza. Le Ferrari volano e le McLaren sono più vicine

Monza, 5 settembre 2025 - Il primo dei tre giorni del fine settimana del Gran Premio di Monza è andato in archivio. Sul circuito brianzolo la Ferrari si è alternata con la McLaren in testa alla classifica, nelle due sessioni di prove libere odierne. La prima, quella del mattino, ha visto il Cavallino Rampante dominare la classifica dei giri più veloci: Hamilton primo e Leclerc secondo. Nella seconda sessione, quella pomeridiana, la McLaren è uscita allo scoperto durante la simulazione di qualifica. Norris ha firmato il best lap e Leclerc si è collocato alle sue spalle a meno di un decimo. Un'altra costante è stato Carlos Sainz con la sua Williams, indiavolato in un tracciato che favorisce le caratteristiche della monoposto di Grove. Nota negativa per Kimi Antonelli, che all'inizio della seconda sessione è finito in ghiaia e non ha disputato gran parte delle FP2.

Il riassunto delle FP1

La prima sessione in pista del fine settimana ha sorriso alla Ferrari. Le due Rosse di Maranello si sono prese la vetta della classifica dei giri più veloci del mattino. Lewis Hamilton si è piazzato davanti a Charles Leclerc per soli 169 millesimi, in quello che è stato il primo uno-due del Cavallino Rampante in una sessione ufficiale di questo 2025. Le McLaren si sono nascoste, con Norris solamente sesto a quasi un secondo di gap. Terzo Sainz sulla Williams, seguito da Verstappen e Antonelli. Non è sceso in pista Oscar Piastri, sostituito in questa sessione da Dunne. Durante questa ora di lavoro è apparso evidente come il team papaya abbia lavorato per preparare l'assetto della monoposto, mentre la Ferrari abbia subito cercato di mostrare qualcosa di positivo ai propri tifosi. L'episodio clou del mattino si è verificato a circa venti minuti dal termine della sessione, quando Hadjar ha provocato una bandiera rossa portando dello sporco in pista. In questa circostanza Leclerc ha sorpassato Nico Hulkenberg, che era appena uscito dai box e procedeva lentamente; questo ha provocato un po' di imbarazzo, ma il monegasco ha evitato una penalità per la prontezza con la quale è andato sul pedale del freno appena è stata esposta la bandiera, pur non riuscendo ad evitare il sorpasso sul pilota tedesco.

Il riassunto delle FP2

La Ferrari ha confermato il buon stato di forma della SF-25 sul giro secco anche nella sessione di libere pomeridiana. A prendersi la testa della classifica è stato Lando Norris, con una McLaren che è uscita allo scoperto nella simulazione di qualifica. Leclerc, tuttavia, ha pagato solamente 83 millesimi di gap ed Hamilton poco meno di due decimi. L'inglese però ha davanti a sé Piastri in quarta posizione e Sainz in terza. La Williams sul dritto e con monoposto molto scarica conferma le sue qualità e potrebbe puntare ad un piazzamento d'alta classifica in questo fine settimana. Questa sessione è stata indigesta a Kimi Antonelli, che dopo pochi minuti si è insabbiato nella ghiaia all'uscita di Lesmo 2. Il pilota italiano ha provocato una bandiera rossa e la sua Mercedes è stata recuperata dai commissari di gara, motivo per cui il padrone di casa non ha potuto completare il lavoro previsto dal suo team. Nelle simulazioni passo gara Leclerc ha scelto di testare la gomma rossa, mentre Hamilton è sceso in pista con la dura. Entrambe le McLaren hanno invece montato le gialle e si sono mostrate come le monoposto più veloci in pista.