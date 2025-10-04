Qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele, i convocati. I 27 azzurri di Gattuso: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Due novità, Cambiaghi del Bologna e Nicolussi Caviglia della Fiorentina, tra i 27 convocati del ct Gennaro Gattuso per la prossima coppia di partite delle qualificazioni mondiali dell’Italia, sabato 11 a Tallin con l’Estonia, e poi il 14 ottobre a Udine contro Israele, nella partita delle polemiche. Agganciare la Norvegia capolista a punteggio pieno pare quasi un’utopia, vista la differenza reti estremamente favorevole agli scandinavi, ed è il fattore che decide in caso di arrivo a pari punti a fine girone. Fondamentale dunque vincere in Estonia e non perdere con Israele. Ritornano in Nazionale il romanista Cristante, per il centrocampo, e il milanista Gabbia, per la difesa. Ci sono Kean e Retegui, la coppia di centravanti che ha ben funzionato nelle prime due partite della nuova gestione tecnica. Non ci sono in difesa l’infortunato Buongiorno e il lungodegente Leoni (per lui stagione già finita, a Liverpool). Ieri, intanto, la Fifa ha presentato il pallone dei prossimo Mondiale, ‘Trionda’ di Adidas, con tre parti di colore diverso e altrettante icone in omaggio ai tre Paesi ospitanti: Canada, Usa e Messico. La sfera è stata progettata per garantire la massima stabilità e il grip giusto sia per chi lo calcia, che per i portieri.

I convocati dell’Italia.

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham). Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton & Hove Albion), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle). Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), F.P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio).