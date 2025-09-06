Qualifiche F1 oggi: super Verstappen fa la pole a Monza davanti alle McLaren, Leclerc 4°. La griglia di partenza

Monza 6 settembre 2025 - Max Verstappen è mostruoso e a Monza ricorda a tutti di essere ancora il Campione del Mondo in carica. L'olandese conquista la pole position a Monza con una spaventosa velocità media di 264 km/h. La sua Red Bull batte Norris e Piastri, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto incoraggiante per Leclerc, pienamente in lotta fino all'ultimo per la pole position. Quinto Hamilton, ma partirà decimo a causa delle cinque posizioni di penalità da scontare in griglia. Terza fila allora tutta Mercedes con Russell e Antonelli. Male le Racing Bulls, il team di Faenza vede entrambe le monoposto eliminate in Q1 dopo il podio in Olanda.

Qualifiche 1

Subito in pista e subito competitive le due Ferrari in questa prima sessione di qualifiche. Leclerc si mette momentaneamente in testa con il suo giro veloce in 1:19.801, davanti a Verstappen, Hamilton, Hulkenberg e Russell. L'obiettivo in questa prima sessione è chiaro: risparmiare un treno di gomme morbide per poi averne uno in più per la lotta alla pole position. Antonelli si mette intorno all'ottava piazza con la sua Mercedes, mettendo addirittura una gomma media per passare questa Q1. La pista evolve in maniera sempre molto rapida, per questo va tenuto sotto occhio ogni secondo il tabellino dei tempi. Le due McLaren mettono subito in chiaro il loro intento di dominare anche nel Bel Paese con un uno-due Norris e Piastri in vetta al gruppo dopo il primo tentativo.

Aumenta la lotta per evitare l'eliminazione in Q1, con il passare dei giri tantissimi piloti si migliorano e in classifica diventa molto in bilico la posizione di Antonelli. Dopo aver dato la scia al compagno di squadra per tutto il giro, l'italiano si ritrova al diciassettesimo in posto, mentre il britannico si mette momentaneamente in vetta. Grandi giri anche da parte di Sainz, Alonso e Bortoleto, che compongono il gruppetto dal terzo al quinto posto davanti al terzetto Leclerc, Piastri e Hamilton.

Qualche istante di respiro prima degli ingressi di tutti quanti per la caccia al pass per la seconda sessione di qualifiche. Tutti quanti si migliorano e allora si rimescolano completamente le carte nella Q1. Verstappen trova il tempo utile, mentre Antonelli è solo undicesimo e ancora sul filo per evitare l'eliminazione. Un brivido corre lungo la schiena del pilota italiano, ma l'evoluzione non uniforme della pista, porta a pochissimi miglioramenti, così vengono eliminati Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson. Le due Ferrari entrate con gomme nuove abortiscono il giro veloce così salvaguardano il pneumatico per la Q2. Eliminate le due Racing Bulls dopo il grande podio conquistato nell'ultimo GP in Olanda da Hadjar.

Qualifiche 2

Il primo colpo della seconda sessione lo piazza Verstappen: l'olandese di Red Bull si mette davanti a tutti con un portentoso 1:19.140. Dietro a Max ancora Russell tra i più veloci, secondo anche davanti alla McLaren di Piastri, con Bortoleto ancora tra i top. Solo quinto Leclerc, con Hamilton invece più lontano all'ottavo posto. Errore di Norris invece nel suo primo giro veloce: bloccaggio all'anteriore per il britannico, che lo porta ad abortire il giro in fretta e furia, prima di ritornare in pista con gomma nuova e carico di carburante elevato. Così come lo è stato nella Q1, anche in questa occasione la lotta è serratissima per evitare il taglio dalla sessione per la pole position.

Dato il suo problema nel primo giro, Norris è il primo a fare il tempo, ma il carico elevato di carburante lo porta solo al settimo posto, in mezzo al gruppo e in piena lotta per non venire eliminato. Si formano tante coppiette per provare a sfruttare la scia nel Tempio della velocità di Monza. Tutti quanti sono sul filo del millesimo per evitare di finire tra le ultime cinque posizioni. Tsunoda non si migliora, mentre Ocon resta fuori. Bearman trova il tempo, così come Antonelli. Hamilton entra in zona eliminazione, mentre Leclerc si migliora leggermente per evitare guai.

Hamilton si mette ottavo e probabilmente salva la propria posizione nel Q3. Lando Norris con il tempo di Lewis però precipita undicesimo e se le eliminazioni de facto di Sainz, Albon e Hulkenberg salvano la Ferrari, il numero due della classifica iridata, deve fare il tempo per entrare in lotta pole position. Il britannico però mostra tutto il suo talento e con la zampata nel finale si mette dentro al Q3 e ambisce alla lotta per la pole position. Il suo tempo elimina Bearman, il quale si aggiunge così ai quattro citati in precedenza.

Qualifiche 3

Fresco di sopravvivenza alla Q2, Norris mette subito a segno il primo giro veloce della Q3, battuto però dal compagno di squadra Oscar Piastri e da George Russell. Le Ferrari però dopo essersi un po' nascoste nelle prime due sessioni danno il proprio colpo alla qualifica. Charles Leclerc ferma il cronometro in 1:19.007 e si mette momentaneamente davanti a tutti, metnre Hamilton è dietro a Piastri. Bisogna però aspettare super Max Verstappen, trascinato e lanciato dalla scia di Tsunoda. L'olandese vola e si porta a casa il primato ai danni del monegasco della Rossa. Con uno strepitoso 1:18.923 la Red Bull con il numero 1 sopra si mette a dettare il passo, ad appena 5 centesimi dal record della pista fissato da Hamilton nel 2020.

Antonelli non brilla, ma evita il decimo posto con il suo primo giro, mettendosi in ottava piazza, alle spalle di Norris, superato anche da Bortoleto. Tsunoda è nono, Alonso il più lento della sessione ma con gomme usate. Lotta serratissima in generale, i primi sette piloti sono separati da appena mezzo secondo, i primi quattro in due decimi.

Il secondo e ultimo tentativo è una lotta di altissimo livello, una partita a scacchi tra i piloti più veloci del mondo, per il miglior posizionamento in pista per fare il miglior giro. La pista però non migliora e molti piloti vedono la colonnina dei tempi fare dei colori gialli. Piastri si migliora nella seconda parte di pista e si mette davanti a Leclerc. Norris fa la sua parte e batte entrambi, sia il ferrarista sia il compagno di squadra, ma questa pole position è un affare solo per Max Verstappen. L'olandese al volante è semplicemente intoccabile in questa qualifica e con uno strepitoso 1:18.792 si mette davanti a tutti e strappa la pole position.

Super Max domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio d'Italia. Un giro mostruoso per mettere in riga chiunque vorrà togliergli la corona di Campione del Mondo. Norris recupera le difficoltà e si mette in prima fila, dietro di loro Piastri e Leclerc, mentre Hamilton quinto, partirà dalla decima posizione in seguito alla penalità che dovrà scontare. Scalerà così in quinta piazza Russell, con Antonelli in terza fila al sesto posto.

La griglia di partenza

Fila 1: Max Verstappen (Red Bull) 1:18.792; Lando Norris (McLaren) 1:18.869.

Fila 2: Oscar Piastri (McLaren) 1.18.982; Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.007.

Fila 3: George Russell (Mercedes) 1:19.157; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:19.200.

Fila 4: Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:19.390; Fernando Alonso (Aston Martin) 1:19.424.

Fila 5: Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:19.519; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:19.124 + 5 posizioni di penalità.

Fila 6: Oliver Bearman (Haas) 1:19.446; Nico Hulkenberg (Sauber) 1:19.498.

Fila 7: Carlos Sainz (Williams) 1:19.528; Alexander Albon (Williams) 1:19.583.

Fila 8: Esteban Ocon (Haas) 1:19.707; Isack Hadjar (Racing Bull) 1:19.917.

Fila 9: Lance Stroll (Aston Martin) 1:19.948; Franco Colapinto (Alpine) 1:19.992.

Fila 10: Pierre Gasly (Alpine) 1:20.103; Liam Lawson (Racing Bull) 1:20.279.