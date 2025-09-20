Qualifiche F1 oggi: pole di Verstappen a Baku davanti a Sainz. Sessione folle, disastro Ferrari

Baku (Azerbaigian) 20 settembre 2025 - Sei bandiere rosse, quasi due ore di qualifiche. L'asfalto scivoloso dell'Azerbaigian manda tanti sogni a muro, come quelle delle Ferrari: le migliori del venerdì e solo decima e dodicesima in qualifica. A fare la pole position in una sessione così ricca di colpi di scena però è l'uomo con forse più classe di tutto lo schieramento. Max Verstappen mette la sua Red Bull davanti a tutti e al suo fianco scatterà l'ex compagno di squadra ai tempi della Toro Rosso. Male le Rosse, ma malissimo anche le McLaren: il leader mondiale Oscar Piastri va a muro come Leclerc in Q3 e partirà solo dalla nona piazza. Una chance che Lando Norris non sfrutta, piazzando la sua papaya solo in settima posizione. Festa invece per Kimi Antonelli, partirà quarto e potrà tentare l'assalto al podio.

Qualifiche 1

Il grande tema di queste qualifiche è senza dubbio quello delle gomme. Un asfalto stradale in continua evoluzione, ma anche molto abrasivo, che mette in difficoltà la tenuta degli pneumatici. La scelta di Pirelli di portare le sue mescole più morbide per il Gp infatti hanno spinto soprattutto i team di vertice a cominciare la gestione delle mescole già dal venerdì. Questo si riflette anche nelle qualifiche di oggi, dove si discute del possibile utilizzo della gomma media per attaccare il tempo.

Nonostante questo per la Q1 tutti i piloti optano per gomma rossa, tranne pochi, come Verstappen, Norris, Piastri e Tsunoda. Il primo crono è di Albon, il quale completa il giro in 1:43.778. Tra i big però c'è fin da subito Leclerc a prendersi il vertice della classifica. La Ferrari con il numero 16 stampa un 1:41.982, primo pilota a scendere sotto il muro del minuto e quarantadue. Dietro la Rossa ci sono Verstappen e Norris, con un sorprendente Lawson quarto. Hamilton trova solo il settimo tempo, ma la sessione è improvvisamente interrotta a causa del contatto a muro di Albon. Il pilota tailandese sbaglia la valutazione in ingresso di curva 1 e colpisce il muretto interno, rompendo il braccetto della sospensione, ritirandosi così dalle qualifiche. La sessione è interrotta con la bandiera rossa per rimuovere la sua Williams dal tracciato.

La sessione riprende dopo circa 6 minuti di attesa, con il leader iridato Piastri e l'italiano Antonelli unici ancora senza il cronometro. L'attacco al tempo del pilota bolognese è purtroppo viziato da un problema ai freni a Curva 16: lungo per lui in ingresso e giro cancellato per track limits. L'australiano invece non ha problemi, ma si deve accontentare del secondo posto, davanti a Leclerc, ma dietro ad Hamilton: nel suo primo tentativo dopo la bandiera rossa è proprio il britannico della Ferrari il pilota con il tempo migliore. I colpi di scena della Q1 però non sono finiti qui. Il tanto vento che colpisce la città di Baku rende molto imprevedibile il comportamento della macchina in staccata e a Curva 7 è Hulkenberg a effettuare un bloccaggio e andare a muro, per provocare una seconda bandiera rossa.

Altra interruzione di circa 10 minuti prima degli ultimi sei minuti di caccia al giro veloce. Norris mostra i muscoli e si prende il primo tempo, di appena 9 millesimi più veloce rispetto a Verstappen. Anche Leclerc e Russell completano un giro veloce e si mettono rispettivamente terzo e quarto. Antonelli trova il decimo tempo e si toglie dalle difficoltà, così come Alonso, entrambi a lungo sul filo dell'eliminazione. Doppio errore per le due Alpine: Gasly va lungo a Cruva 7 e non migliora il suo diciannovesimo tempo, Colapinto nella stessa curva invece perde la macchina in ingresso e il sovrasterzo lo manda contro le barriere. Anche l'argentino così viene eliminato con il sedicesimo tempo, oltre a loro Hulkenberg chiude diciassettesimo e Ocon diciottesimo, insieme ad Albon già ritiratosi in precedenza. Questi gli eliminati dunque di un Q1 lunghissimo, durato oltre mezz'ora.

Qualifiche 2

Sessione di qualifica senza soluzione di continuità: anche il Q2 si apre e dopo pochi secondi in pista è già bandiera rossa. Questa volta a farla scattare è Bearman, il quale sbaglia l'uscita di Curva 3 e colpisce il muro esterno rompendo la sospensione posteriore. Il risultato è un'altra interruzione di diversi minuti, prima di cominciare realmente con la seconda sessione di qualifiche. Al rientro in pista si mette a dettare il passo Norris, con un convincente 1:41.396. Il britannico della McLaren si porta dietro le due Mercedes di Russell e Antonelli, mentre Piastri è quarto.

Verstappen fatica a trovare ritmo ma a cinque minuti dalla fine della sessione riesce a trovare il colpo, mettendosi secondo e al sicuro da un possibile eliminazione. Grandissima difficoltà invece in casa Ferrari. Hamilton si mette decimo, ma non trova un crono efficace per allontanarsi da problemi. Leclerc invece litiga con le gomme medie e non riesce mai a trovare il crono nel suo primo attacco al tempo, commettendo errori in vari settori della pista.

Con l'acqua alla gola la Ferrari entra dunque negli ultimi quattro minuti di Q2 a caccia del tempo per lottare per la pole position. Hamilton migliora il suo tempo ma non la posizione. Leclerc invece trova il colpo e si mette in sesta posizione, dietro alle McLaren, le Mercedes e Verstappen. Diventa un finale di sessione al cardiopalma per il britannico, il quale cerca di lanciarsi per il suo secondo crono, ma sbaglia i tempi e prende la bandiera a scacchi. Nel frattempo nella colonna dei tempi si ritrova superato da Hadjar e Tsunoda: il risultato è l'eliminazione per il britannico della Ferrari. Insieme ad Hamilton, vengono eliminati anche Alonso, Bortoleto, Stroll e Bearman, il quale non trova nemmeno il tempo.

Grande delusione nel box Ferrari per l'eliminazione di Hamilton. Per tutte le sessioni ha lamentato problemi alla vettura, lui che era stato il migliore al venerdì. Gara che si preannuncia in salita con lo scatto dalla sesta fila in dodicesima posizione.

Qualifiche 3

Il Q3 si apre con l'ennesimo colpo di scena: gocce di pioggia interessano la zona del rettilineo del circuito e per questo i primi a trovare il tempo sono motlo favoriti. Sainz si mette a dettare il passo, seguito da Lawson e Hadjar, mentre gli altri piloti vedono il loro tentativo di giro veloce interrotto a causa di Leclerc. Il pilota monegasco inftti va a muro e si ritira senza tempo dalla sessione. Disastro Ferrari al sabato, dopo un venerdì che aveva fatto ipotizzare anche al colpo grosso.

La sessione viene interrotta a lungo, l'idea della direzione gara è quella di attendere la fine di questo piccolo scroscio di pioggia, così da far pulire il tracciato e rendere più accesa la qualifica nel finale. Si aspettano le 17:37 ora locale per avere la bandiera verde, si presume l'ultima prima di quella a scacchi di fine sessione. Sainz sceglie di non attaccare il suo tempo, mentre tra i big scelte diverse. Norris e Piastri scelgono la gomma rossa, mentre Verstappene e le Mercedes puntano sulla gomma gialla.

La sessione è folle, un pomeriggio di ordinaria follia. Mentre Verstappen e Norris stanno facendo il loro attacco al tempo, Oscar Piastri finisce a muro e provoca l'ennesima bandiera rossa di queste qualifiche. Record assoluto di bandiere rosse: sono sei in tutte le qualifiche. Ennesima interruzione, con il cronometro della sessione vicino alle due ore di durata. Si riparte per l'ultima vota con l'ultimo tentativo tra le goccette di pioggia a rendere ancora più insidiosa una pista complicata già di suo.

Chiunque arriva sul traguardo migliora il tempo precedente, ma non si tocca il primato di Sainz, questo però fino a quando non arriva Max Verstappen. L'olandese demolisce il tempo dell'ex compagno ai tempi della Toro Rosso e si prende la pole position. Lo spagnolo partirà comunque dalla prima fila, ma le sorprese non sono finite qui. Norris partirà solo settimo, davanti a lui Lawson e Antonelli saranno in seconda fila, mentre Russell e Tsunoda in terza. A fianco del britannico di McLaren c'è Hadjar, metnre Piastri e Leclerc saranno affiancati in quinta fila.

La griglia di partenza

Fila 1: Max Verstappen (Red Bull) 1:41.117; Carlos Sainz (Williams) 1:41.595.

Fila 2: Liam Lawson (Racing Bulls) 1:41.707; Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:41.717.

Fila 3: George Russell (Mercedes) 1:42.070; Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:42.143.

Fila 4: Lando Norris (McLaren) 1:42.239; Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:42.372.

Fila 5: Oscar Piastri (McLaren) no tempo; Charles Leclerc (Ferrari) no tempo.

Fila 6: Fernando Alonso (Aston Martin) 1:41.857; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:42.183.

Fila 7: Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:42.277; Lance Stroll (Aston Martin) 1:43.061.

Fila 8: Ollie Bearman (Haas) no tempo; Franco Colapinto (Alpine) 1:42.779.

Fila 9: Nico Hulkenberg (Sauber) 1:42.916; Esteban Ocon (Haas) 1:43.004.

Fila 10: Pierre Gasly (Alpine) 1:43.139; Alexander Albon (Williams) 1:43.778.