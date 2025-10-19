Regalo McLaren, Max ringrazia. Elkann: "Avanti con Vasseur"

Avanti di questo passo e la McLaren butta nell’ immondizia il Mondiale piloti! A beneficio di Verstappen e non solo per la pole conquistata dal tulipano nella notte italiana, davanti a Norris.

È successo quanto segue. Allo start della Sprint Race di Austin, il leader iridato Piastri ha combinato la frittata con l’incolpevole Hulkenberg e ha fatto fuori pure il compagno rivale Norris. Morale: zero punti per entrambi e Verstappen ha vinto in carrozza, nonostante un tentativo coraggioso di Russell con la Mercedes.

In McLaren se la sono presa con il povero Hulk ma hanno torto. Adesso Super Max è a meno 55 dall’australiano. Se dovesse trionfare anche stasera…

Elkann. Ma per i ferraristi (nella Sprint quarto Hamilton, quinto Leclerc: poca roba ma è andata meglio in qualifica, con Leclerc terzo e Hamilton quinto ) la notizia del sabato è arrivata da Washington. Sotto forma di una dichiarazione di John Elkann, Presidente Ferrari. Rilasciata in occasione del 50º Anniversario della National Italian American Foundation (NIAF), nel corso del quale l’Amministratore Delegato di Exor, nonché Presidente di Ferrari e Presidente di Stellantis, ha detto quanto segue: "Voglio affermare la nostra piena fiducia nel Team Principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari — meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin. Voglio anche ribadire l’importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull’unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista".

Vasseur. In pratica il numero uno del Cavallino ha voluto blindare la posizione del team principal. Le voci su un presunto sbarco a Maranello di Chris Horner, il manager che ha conquistato 14 titoli iridati con la Red Bull, non sono evidentemente piaciute al nipote dell’Avvocato. Che ha voluto mettere i puntini sulle i…

Sainz. Nonostante l’assenza delle due McLaren, le Rosse non sono riuscite a trovare spazio sul podio nella Sprint Race. Hamilton è stato più consistente di Leclerc, incappato in un errore evitabile. Al terzo posto un vispo Carlos Sainz, che sta spremendo sangue dalla rapa Williams.

Kimi. In zona punti si è inserito un tenace Antonelli, che ha chiuso la Sprint ottavo. E in qualifica è stato vicinissimo a Piastri, partirà dalla settima casella.

In tv. Il Gran Premio scatta alle 21. Diretta Sky.