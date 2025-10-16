Rinnovo annuale per i due piloti delle frecce d’argento. Wolff: "Coppia affiatata, rotta sul 2026». Mercedes avanti tutta con Antonelli e Russell. Kimi: "Oggi mi sento più forte e consapevole»

Kimi, avanti tutta. Ieri è arrivata anche la conferma ufficiale: nel 2026 Antonelli sarà ancora al volante della Mercedes, accanto a George Russell. Ha detto l’Harry Potter bolognese : "Sono felice di proseguire con il team. Questa stagione mi ha insegnato molto, sia nei momenti positivi sia in quelli più complicati. Mi sento più forte e più consapevole come pilota e come compagno di squadra. Ringrazio Toto Wolff e tutti a Brackley e Brixworth per la fiducia. Ora puntiamo a chiudere bene l’anno e a prepararci per il 2026".

I numeri. Attualmente Kimi occupa il settimo posto nella classifica del mondiale piloti. E’ salito sul podio in Canada e ha firmato la pole per la sprint Race di Miami. Non sono mancati i momenti delicati, ma Antonelli sta contribuendo alla seconda posizione Mercedes nella graduatoria costruttori, dietro l’imprendibile McLaren e davanti alla deludente Ferrari.

Wolff. I vertici della Freccia d’Argento non hanno mai nascosto l’interesse per Max Verstappen, che ha scelto però di restare fedele alla Red Bull almeno anche per il 2026. Poi si vedrà, alla luce degli esiti del nuovo regolamento tecnico. Ha spiegato Toto Wolff, il leader del team: "Confermare la nostra coppia è sempre stata solo una questione di tempo, non avevamo dubbi. Abbiamo voluto gestire le trattative con calma, assicurandoci che tutti fossero pienamente soddisfatti. George e Kimi formano un duo affiatato e siamo felici di continuare il percorso insieme. Ora ci concentriamo sulle ultime sei gare per chiudere al meglio la stagione e guardiamo al 2026, con l’arrivo di una nuova era regolamentare".

Contento, almeno a parole, anche George Russell, che in questo 2025 vanta due successi: "Sono orgoglioso di continuare questo viaggio. Il prossimo anno saranno per me dieci anni da quando Mercedes mi ha accolto nella sua Accademia. È stata una collaborazione lunga e costruttiva, e non vedo l’ora di affrontare i cambiamenti regolamentari che ci attendono. L’obiettivo è costruire sui progressi di questa stagione, la mia migliore in Formula 1 finora".